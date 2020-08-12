“百岁老人康复带来希望和力量”（全球抗疫进行时）

怀抱写有“我战胜了新冠病毒”字样的标语牌，104岁高龄的巴西老人卡洛斯·舒勒坐在轮椅上缓缓行进。长长的医院走廊里，医护人员分列两边，他们挥舞着气球，大声欢呼并鼓掌致意，庆祝这位新冠肺炎患者治愈出院。

“这对于医院和我们家人都是个奇迹！”舒勒的孙女费尔南达表示，这是舒勒一生中面临的最艰难的战斗之一，“他获得了胜利。”6月以来，舒勒在这家位于伯南布哥州累西腓市的医院里经历了近一个月的治疗，其中有7天是在重症监护室度过的。刚开始，舒勒的病情并不乐观，肺功能有一半受损，在医护人员的悉心照料下，舒勒的病情逐渐好转。他的主治医师说：“我们感到非常高兴，百岁老人康复带来希望和力量，推动我们继续投入到这场尚未结束的战斗。”

在巴西多地，不少老年新冠肺炎患者治愈出院时，院方都会举行庆祝仪式。同样104岁的新冠肺炎患者雷蒙达老奶奶近日治愈出院。有医生表示，老年人痊愈更加体现了他们的希望、勇气和生存意志。

老年人是新冠肺炎的易感和高危人群。传染病学家罗伯托·梅德罗尼奥指出，在疫情期间，每个人都必须关注老年人健康，对家中老人提供更多照顾，避免感染风险。前不久，巴西政府宣布拨款1.6亿雷亚尔（1雷亚尔约合1.31元人民币），帮助养老院应对疫情，购买防疫物资、药品，预计有近10万老年人受益。在巴西北部的阿克里州，为降低老年人感染及死亡率，州卫生厅出台专项计划，收集分析老年人信息，与社区医疗机构和专家展开合作，指导其对所在区域老年人健康状况进行密集监测。

为帮助老年人抗击疫情，很多社区建立起了“帮助网络”——年轻人帮助老年邻居出门采购，以降低老年人的感染风险。互联网成为志愿服务的新平台，志愿者们通过视频通话帮助老年人缓解焦虑的心情，为老年人提供免费的在线舞蹈课。巴西弗拉门戈足球俱乐部主席在给球迷的公开信中写道：“让我们照顾好老年人，帮助最需要帮助的人。”

（本报里约热内卢8月11日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月12日 16 版）