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外交部回应美发言人涉华言论：

拯救生命才是美方真正应该做的事

2020年08月12日08:23 来源：人民网－人民日报

　　本报北京8月11日电  （记者王骁波）针对美国国务院发言人近期的涉华言论，外交部发言人赵立坚11日表示，在美方个别人眼里，只要能攻击抹黑中国，谎言即事实。“与其机械重复‘甩锅’中国，集中精力抗击疫情、拯救生命才是美方真正应该做的事情。”

　　据报道，美国全国广播公司（NBC）记者获准进入武汉病毒研究所，并对该所所长与中国科学院武汉分院院长进行了采访。美国国务院发言人奥尔塔格斯10日发推文称NBC“只是机械重复中方宣传，没有追问事实”。

　　赵立坚说，美方个别人的表态，并不令人意外。“因为他们对于‘事实’向来是有自己所谓的‘定义’的。在他们眼里，只要能攻击抹黑中国，谎言即事实。”

　　他说，关于武汉病毒研究所管理和研究等情况，中方科学家已多次接受媒体采访，从专业角度介绍了情况。没有任何证据支持新冠病毒来自实验室的说法，这是事实，是非常清楚的。

　　“说到事实，我们倒真是希望美方能向媒体开放德特里克堡基地，就美海外200多个生物实验室等问题公开更多事实，请世卫组织专家去美国开展溯源调查，让美方也有机会说明真相，给美国人民和国际社会一个交代。”赵立坚说。

　　赵立坚说，美方应该反躬自省。中国共产党坚持人民至上、生命至上，中国政府交出的抗疫答卷经得起时间和历史的检验，这与美国政党的“政治私利至上”形成鲜明对比。美国当前新冠病毒确诊病例已经超过500多万，死亡病例超过16万。“与其机械重复‘甩锅’中国，集中精力抗击疫情、拯救生命才是美方真正应该做的事情。”


　　《 人民日报 》（ 2020年08月12日 03 版）
(责编：许心怡、崔元苑)


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