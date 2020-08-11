“昆仑2020”专项行动严打食药环等领域犯罪

2020年5月，公安部部署全国公安机关开展“昆仑2020”专项行动，依法严厉打击危害食品、药品、生态环境安全，侵犯知识产权和涉野生动植物等领域违法犯罪，切实保障人民群众生命健康安全，维护良好生态环境和市场经济秩序。全国公安机关按照公安部统一部署，强化破案攻坚，全环节全要素全链条打击违法犯罪，破获一批大要案件，专项行动取得阶段性明显成效。截至目前，共破获刑事案件2.4万余起，捣毁违法犯罪窝点7400余个，打掉犯罪团伙3000余个，抓获犯罪嫌疑人4.3万余名，涉案总价值185亿元。

近日，公安部向社会公布了10起典型案例。在打击危害食品安全犯罪活动领域，公安机关重点针对肉制品、食用油、保健食品、酒水饮料等领域危害人民群众身体健康、侵害企业和消费者合法权益的犯罪行为，以“零容忍”态度主动作为、重拳出击，共破获案件4700余起，捣毁窝点2600余个，打掉犯罪团伙800余个，抓获犯罪嫌疑人9000余名，有力维护了人民群众“舌尖上的安全”。

在统筹推进疫情防控和社会安全稳定工作中，公安机关紧盯制售假劣口罩、医疗器械、消毒液等防疫物资犯罪和制售假劣急救类、心血管类、抗癌类药品等犯罪，加强线索搜集，坚持打早打小、露头就打，共破获案件1400余起，捣毁窝点800余个，打掉犯罪团伙300余个，抓获犯罪嫌疑人3100余名，及时消除了公共卫生隐患。

在打击破坏生态环境资源犯罪领域，公安机关加强与有关部门协同配合，严厉打击污染环境、盗伐滥伐林木、非法占用林地草原、破坏野生植物资源、非法采矿采砂等直接危害人民群众身体健康、严重影响经济社会高质量发展的破坏环境资源犯罪，共破获案件8600余起，捣毁窝点1900余个，打掉犯罪团伙900余个，抓获犯罪嫌疑人1.4万名，为坚决打赢污染防治攻坚战、深入推进生态文明建设提供有力司法保障。

专项行动中，公安机关加大知识产权刑事保护力度，严厉打击侵权假冒犯罪，并以制售假冒伪劣汽车配件、家用电器、儿童用品、建筑材料、机械设备等危害群众健康安全、企业生产安全的犯罪为重点，会同有关部门对重点实体市场开展执法行动1.8万余次，共破获案件2100余起，捣毁窝点1500余个，打掉犯罪团伙500余个，抓获犯罪嫌疑人5100余名。

针对涉野生动物犯罪新形势新特点，公安机关认真贯彻执行全国人大常委会关于禁止非法野生动物交易的决定精神，深入摸排线索，密切协作配合，摧毁犯罪网络，斩断利益链条，严厉打击涉野生动物犯罪，迅速形成高压震慑态势，共破获案件8100余起，抓获犯罪嫌疑人1.2万名，收缴野生动物23万头（只、条）、野生动物制品5400余公斤。

公安部有关负责人表示，公安机关将保持对食药环和涉野生动植物等突出违法犯罪的严打高压态势，纵深推进专项行动，同时加强协作配合，推动源头治理、前端治理，坚决铲除此类违法犯罪土壤，切实维护人民群众生命健康安全和社会稳定。（记者彭景晖）