长江流域非法捕捞高发水域同步巡查执法行动启动

8月10日上午，由公安部、农业农村部打击长江流域非法捕捞专项整治行动工作专班部署开展的长江流域非法捕捞高发水域同步巡查执法行动正式启动。按照统一部署，首轮巡查执法行动为期15天，由长江流域非法捕捞高发水域相关省市公安机关、渔业主管部门以及上下游、左右岸、干支流的水上执法力量同步组织开展。

据介绍，仅8月10日上午，公安、渔政等执法力量出动6100余人次，执法船艇497艘次，现场查处非法捕捞违法活动43起，收缴渔具340套、渔获物700余公斤。

据了解，为进一步推动打击长江流域非法捕捞犯罪专项行动深入开展，切实提升执法效果，压缩非法捕捞违法犯罪空间，公安部在对前期侦办案件深入分析和对有关地域明察暗访基础上，会同农业农村部研究确定了长江流域40余处非法捕捞高发水域，部署开展为期半个月的首轮同步巡查执法行动。（记者徐阳晨）