七月CPI涨幅扩大 食品价格同比上涨13.2%

国家统计局10日公布的数据显示，7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。

影响CPI涨幅扩大的主要因素是什么？下一步物价走势如何？围绕这些社会关心的热点问题，记者采访了相关人士。

食品价格上涨拉高CPI涨幅

近一个月来，上海市民周青明显感觉菜价上涨了。“鸡毛菜、青菜、大白菜等叶菜涨价比较明显，猪肉和鸡蛋价格也比前一段涨了不少。不过夏季水果大量上市，品种丰富，价格还算稳定，家里就多买了一些。”她说。

主要消费品价格的涨跌，影响着老百姓的消费选择。

“食品价格上涨，是7月份CPI涨幅扩大的主要因素。”中国宏观经济研究院市场与价格研究所研究员郭丽岩说，猪肉、鲜菜、蛋类等食品价格受汛情以及疫后消费加快恢复的影响，呈现结构性、季节性上涨。

数据印证了这一观点。7月份，食品价格同比上涨13.2%，涨幅扩大2.1个百分点，影响CPI上涨约2.68个百分点。其中，猪肉价格同比上涨85.7%，影响CPI上涨约2.32个百分点；鲜菜价格上涨7.9%，影响CPI上涨约0.19个百分点；鲜果价格下降27.7%，影响CPI下降约0.6个百分点。

与6月相比，7月份猪肉价格上涨10.3%。国家统计局城市司高级统计师董莉娟分析说，近期，随着餐饮服务等逐步恢复，猪肉消费需求持续增加，而多地洪涝灾害对生猪调运产生了一定影响，供给仍然偏紧。受不利天气影响，鲜菜价格与上月相比环比上涨了6.3%。由于蛋鸡存栏减少，夏季产蛋率有所下降，鸡蛋价格在连续9个月下降后转涨，环比上涨了4%。

非食品价格平稳 核心CPI走低

上海市民郑冰暑假选择去湖南长沙旅游。“相较往年的暑期旅游旺季，今年出游比较实惠。”郑冰说，上半年，受新冠肺炎疫情影响，她一直“宅”在家，近期各地纷纷放开跨省团队游，不少航空公司、旅游景区、酒店推出优惠打折，她迫不及待地安排了这次旅行。

数据显示，由于暑期出游增多，7月份飞机票和宾馆住宿价格分别比6月上涨了2.9%和1.7%。从同比数据看，7月非食品价格由上月上涨0.3%转为持平。其中，医疗保健价格同比上涨1.6%，交通和通信价格下降4.4%。

董莉娟说，7月份，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.5%，涨幅比上月回落0.4个百分点。据测算，在7月份2.7%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为2.9个百分点，新涨价影响约为-0.2个百分点。

“综合来看，本月CPI同比涨幅虽然略有回升，但主要受食品价格及翘尾因素影响，且当前核心CPI降至低点，物价总体可控。”中国民生银行首席研究员温彬分析认为。

物价稳的因素进一步增多

7月CPI涨幅有所扩大，当前物价平稳运行的基础是否牢固？

“总的来看，维持物价总水平的基础牢靠，且稳的因素将进一步增多。短期看，生猪和猪肉供应仍然偏紧，但保供稳价的利好因素正在增多，预计三季度以后猪肉市场供应将持续改善。随着汛期对局部生产和调运的季节性影响逐步褪去，肉菜蛋等食品的结构性上涨压力也将缓释。”郭丽岩说。

为稳定生猪生产，我国出台了一系列支持政策。数据显示，目前生猪存栏和仔猪供给量已连续5个月恢复性增长，预示7月份以后可出栏的商品肥猪将逐步增加，猪肉市场供应将持续改善。

郭丽岩分析认为，展望到年底，猪肉、菜、蛋等食品价格持续大幅上涨的概率不大。加之未来数月CPI中猪肉价格的对比基数抬升，猪肉等肉类对CPI的拉涨影响会逐步下降，食品对CPI的拉涨影响也将逐步缓解。

保持物价特别是重要民生商品价格基本稳定，保障人民群众尤其是困难群众的基本生活，事关千家万户切身利益和经济社会发展大局。记者从国家发展改革委了解到，今年以来，各地累计发放价格临时补贴约190.6亿元，惠及困难群众约2.68亿人次。

国家发展改革委新闻发言人袁达表示，当前我国工农业生产供应充裕，市场活力足、韧性强，物价平稳运行具有坚实基础。下半年翘尾因素将明显减弱，预计CPI涨幅与上半年相比将会趋缓，全年呈现“前高后低”走势，预期调控目标有望较好完成。

近期工业生产持续回升，市场需求逐步回暖，国际大宗商品价格继续上行。数据显示，7月份全国工业生产者出厂价格同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。

温彬认为，随着经济社会加快恢复发展，各项保供稳价措施落地实施，市场供求有望保持平衡，物价水平将在结构性波动中保持整体平稳。（新华社记者 安蓓 陈炜伟 陈爱平）