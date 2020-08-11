热词：滚动 妇幼　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

七月CPI涨幅扩大 食品价格同比上涨13.2%

2020年08月11日08:26 来源：中国妇女报

国家统计局10日公布的数据显示，7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。

影响CPI涨幅扩大的主要因素是什么？下一步物价走势如何？围绕这些社会关心的热点问题，记者采访了相关人士。

食品价格上涨拉高CPI涨幅

近一个月来，上海市民周青明显感觉菜价上涨了。“鸡毛菜、青菜、大白菜等叶菜涨价比较明显，猪肉和鸡蛋价格也比前一段涨了不少。不过夏季水果大量上市，品种丰富，价格还算稳定，家里就多买了一些。”她说。

主要消费品价格的涨跌，影响着老百姓的消费选择。

“食品价格上涨，是7月份CPI涨幅扩大的主要因素。”中国宏观经济研究院市场与价格研究所研究员郭丽岩说，猪肉、鲜菜、蛋类等食品价格受汛情以及疫后消费加快恢复的影响，呈现结构性、季节性上涨。

数据印证了这一观点。7月份，食品价格同比上涨13.2%，涨幅扩大2.1个百分点，影响CPI上涨约2.68个百分点。其中，猪肉价格同比上涨85.7%，影响CPI上涨约2.32个百分点；鲜菜价格上涨7.9%，影响CPI上涨约0.19个百分点；鲜果价格下降27.7%，影响CPI下降约0.6个百分点。

与6月相比，7月份猪肉价格上涨10.3%。国家统计局城市司高级统计师董莉娟分析说，近期，随着餐饮服务等逐步恢复，猪肉消费需求持续增加，而多地洪涝灾害对生猪调运产生了一定影响，供给仍然偏紧。受不利天气影响，鲜菜价格与上月相比环比上涨了6.3%。由于蛋鸡存栏减少，夏季产蛋率有所下降，鸡蛋价格在连续9个月下降后转涨，环比上涨了4%。

非食品价格平稳 核心CPI走低

上海市民郑冰暑假选择去湖南长沙旅游。“相较往年的暑期旅游旺季，今年出游比较实惠。”郑冰说，上半年，受新冠肺炎疫情影响，她一直“宅”在家，近期各地纷纷放开跨省团队游，不少航空公司、旅游景区、酒店推出优惠打折，她迫不及待地安排了这次旅行。

数据显示，由于暑期出游增多，7月份飞机票和宾馆住宿价格分别比6月上涨了2.9%和1.7%。从同比数据看，7月非食品价格由上月上涨0.3%转为持平。其中，医疗保健价格同比上涨1.6%，交通和通信价格下降4.4%。

董莉娟说，7月份，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.5%，涨幅比上月回落0.4个百分点。据测算，在7月份2.7%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为2.9个百分点，新涨价影响约为-0.2个百分点。

“综合来看，本月CPI同比涨幅虽然略有回升，但主要受食品价格及翘尾因素影响，且当前核心CPI降至低点，物价总体可控。”中国民生银行首席研究员温彬分析认为。

物价稳的因素进一步增多

7月CPI涨幅有所扩大，当前物价平稳运行的基础是否牢固？

“总的来看，维持物价总水平的基础牢靠，且稳的因素将进一步增多。短期看，生猪和猪肉供应仍然偏紧，但保供稳价的利好因素正在增多，预计三季度以后猪肉市场供应将持续改善。随着汛期对局部生产和调运的季节性影响逐步褪去，肉菜蛋等食品的结构性上涨压力也将缓释。”郭丽岩说。

为稳定生猪生产，我国出台了一系列支持政策。数据显示，目前生猪存栏和仔猪供给量已连续5个月恢复性增长，预示7月份以后可出栏的商品肥猪将逐步增加，猪肉市场供应将持续改善。

郭丽岩分析认为，展望到年底，猪肉、菜、蛋等食品价格持续大幅上涨的概率不大。加之未来数月CPI中猪肉价格的对比基数抬升，猪肉等肉类对CPI的拉涨影响会逐步下降，食品对CPI的拉涨影响也将逐步缓解。

保持物价特别是重要民生商品价格基本稳定，保障人民群众尤其是困难群众的基本生活，事关千家万户切身利益和经济社会发展大局。记者从国家发展改革委了解到，今年以来，各地累计发放价格临时补贴约190.6亿元，惠及困难群众约2.68亿人次。

国家发展改革委新闻发言人袁达表示，当前我国工农业生产供应充裕，市场活力足、韧性强，物价平稳运行具有坚实基础。下半年翘尾因素将明显减弱，预计CPI涨幅与上半年相比将会趋缓，全年呈现“前高后低”走势，预期调控目标有望较好完成。

近期工业生产持续回升，市场需求逐步回暖，国际大宗商品价格继续上行。数据显示，7月份全国工业生产者出厂价格同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。

温彬认为，随着经济社会加快恢复发展，各项保供稳价措施落地实施，市场供求有望保持平衡，物价水平将在结构性波动中保持整体平稳。（新华社记者 安蓓 陈炜伟 陈爱平）

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn