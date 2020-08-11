法国官方确诊病例突破20万例 巴黎正式推行户外强制戴口罩

法国新冠病毒传播持续加速，法国官方发布的新冠肺炎确诊病例当地时间10日突破20万例，巴黎当天起正式推行户外强制戴口罩。

根据法国卫生部当晚发布的疫情数据，最近三天新增确诊病例4854例，最近7天的新冠病毒检测阳性率已经升至2.1%；法国官方统计的新冠肺炎累计确诊病例由此升至202775例。此前专家已普遍指出，实际感染人数要远远高于这一数字。法国新冠肺炎死亡病例现为30340例。

数据还显示，法国的新冠肺炎住院病例升至5045例，最近三天新增35例；重症病例升至396例，最近三天新增13例。另外，正在调查中的聚集性感染病例增至231起，最近三天新增47起。住院患者和重症患者人数以及聚集性感染病例数全都开始呈现上升趋势，表明疫情已不容乐观。

巴黎10日起正式推行户外强制戴口罩，以遏制病毒进一步传播导致疫情失控。巴黎市政府和警察局联合公布了户外强制戴口罩的区域，包括塞纳河和圣马丁运河两岸、巴黎市中心多个街区以及巴黎北部蒙马特高地等。未按规定戴口罩者将面临被罚款135欧元。

不过，户外强制戴口罩的区域对于很多人来说仍然不够清晰，在这些区域并没有指示牌。巴黎市政府官员表示户外强制戴口罩的区域是在“变化”中的，将以区域内人们是否可以保证社交距离为重要衡量标准之一。

记者注意到，多个旅游景点及游客集中的街区并没有包括在强制戴口罩的范围之内，例如著名的香榭丽舍大街、凯旋门以及埃菲尔铁塔等，可能是考虑到要保护脆弱的客流。

记者当天在卢浮宫外看到，前来参观的民众数量明显增多，其中大多数人都自觉戴口罩在户外排队入场。但在巴黎市中心的其他地方，特别是在街头，不戴口罩的民众依然不少。这与巴黎近日的高温环境也有关系。

10日巴黎继续处于高温中，最近三天最高气温都在36摄氏度以上，气象部门仍将巴黎列为红色警报区域。高温下在户外长时间戴口罩对于所有人来说都是一个考验，记者多次看到有人摘下口罩擦掉鼻子和下巴上的汗水。

法国不少城市已经开始推行户外强制戴口罩，其中包括里尔、马赛、尼斯、图卢兹、比亚里茨等重要城市以及圣马洛、拉罗谢尔等海滨城市。(记者 李洋)