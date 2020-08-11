欧盟卫生委员称新冠疫苗有望年底上市

欧盟委员会负责卫生和食品安全事务的委员斯泰拉·基里亚基季斯9日接受德国《商报》采访时表示，有积极迹象表明，第一款用于预防新冠感染的疫苗有望在今年年底或明年年初上市。

基里亚基季斯说，时间是战胜新冠危机的关键，“我们在研发疫苗过程中，每加快一个月都能挽救很多生命，维护人们的生计”。她说，疫苗也许不能立刻解决所有问题，可是一旦有足够数量的人特别是风险群体接种了疫苗，人们的生活就能逐步恢复正常。

基里亚基季斯对目前欧盟感染率总体上升表示担忧，她呼吁欧盟国家采取措施，迅速隔离传染源，并加强检测和接触者追踪。她说，不排除部分欧盟成员国再次采取像今年3月、4月那样的严格防疫措施。“不确定性依然存在，我们现在比以往任何时候都要保持警惕，以免第二次实行封锁。”

此前欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟同时与多家药企在进行有关磋商。目前，欧盟已与法国赛诺菲公司达成意向，一旦该公司的疫苗研制成功并证明安全有效，将向欧盟提供3亿剂。此外，英国阿斯利康也与欧洲多国政府签订了合同，承诺为欧洲地区提供4亿剂疫苗。 (记者李骥志 王勍)