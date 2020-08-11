越南采取措施应对疫情反弹

据越南卫生部最新消息，8月10日，越南新增新冠肺炎确诊病例6例，此前几日新增病例都在30例左右。自7月25日发生新一波疫情以来，越南共新增本土确诊病例389例，并出现14例死亡病例。

7月25日起，越南中部旅游城市岘港陆续出现本土确诊病例，疫情随即向周边的广南省、广义省扩散，首都河内及经济中心胡志明市也出现关联病例。流行病学调查发现，此轮疫情中的确诊病例与岘港市3家医院有关联，医院中患有基础性疾病的老年人被感染并成为危重症患者。

越南卫生部预测，此轮疫情可能在8月17日前后达到峰值。越南医疗机构通过对病毒进行基因测序发现，当前的毒株与此前分离出的5种毒株并不相同，传播速度更快。越南采取就地部署指挥、就地安排医务人员、就地布置医疗设备、就地提供后勤保障的防疫原则。国家防控新冠肺炎指导委员会和卫生部定期召集医学专家分析疫情并为重症病人联合会诊，及时调整防控措施和治疗方案，最大程度减少死亡。

为了防止疫情扩散，越南各地对新出现确诊病例的街道、社区迅速采取局部隔离。社区医务人员每天会对被隔离的社区和街道进行巡检，一旦有人出现发烧、咳嗽等症状，将由热带病医院直接收治。

自7月28日起，岘港市实行隔离措施，要求市民非必要活动不要出门，进出岘港的航班、水上航线和公路客运也已暂停。此外，河内、胡志明市已暂停酒吧、娱乐场所营业，取消展览、庙会等聚集性活动，并要求民众在公共场所保持社交距离。

此外，越南每发现一名患者，都会依据接触程度寻找不同风险级别的潜在感染人群。对于风险级别最高的人群，采取集中隔离措施，对于风险较低的人群，进行居家观察。越南政府呼吁民众在手机上安装相关应用程序，以便尽快发现密切接触者，采取防控措施。

（本报河内8月10日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月11日 17 版）