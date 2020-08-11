热词：滚动 妇幼　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

越南采取措施应对疫情反弹

本报驻越南记者  刘  刚

2020年08月11日05:23 来源：人民网－人民日报

　　据越南卫生部最新消息，8月10日，越南新增新冠肺炎确诊病例6例，此前几日新增病例都在30例左右。自7月25日发生新一波疫情以来，越南共新增本土确诊病例389例，并出现14例死亡病例。

　　7月25日起，越南中部旅游城市岘港陆续出现本土确诊病例，疫情随即向周边的广南省、广义省扩散，首都河内及经济中心胡志明市也出现关联病例。流行病学调查发现，此轮疫情中的确诊病例与岘港市3家医院有关联，医院中患有基础性疾病的老年人被感染并成为危重症患者。

　　越南卫生部预测，此轮疫情可能在8月17日前后达到峰值。越南医疗机构通过对病毒进行基因测序发现，当前的毒株与此前分离出的5种毒株并不相同，传播速度更快。越南采取就地部署指挥、就地安排医务人员、就地布置医疗设备、就地提供后勤保障的防疫原则。国家防控新冠肺炎指导委员会和卫生部定期召集医学专家分析疫情并为重症病人联合会诊，及时调整防控措施和治疗方案，最大程度减少死亡。

　　为了防止疫情扩散，越南各地对新出现确诊病例的街道、社区迅速采取局部隔离。社区医务人员每天会对被隔离的社区和街道进行巡检，一旦有人出现发烧、咳嗽等症状，将由热带病医院直接收治。

　　自7月28日起，岘港市实行隔离措施，要求市民非必要活动不要出门，进出岘港的航班、水上航线和公路客运也已暂停。此外，河内、胡志明市已暂停酒吧、娱乐场所营业，取消展览、庙会等聚集性活动，并要求民众在公共场所保持社交距离。

　　此外，越南每发现一名患者，都会依据接触程度寻找不同风险级别的潜在感染人群。对于风险级别最高的人群，采取集中隔离措施，对于风险较低的人群，进行居家观察。越南政府呼吁民众在手机上安装相关应用程序，以便尽快发现密切接触者，采取防控措施。

　　（本报河内8月10日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年08月11日 17 版）
(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn