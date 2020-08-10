土耳其：疫情出现反复防控压力陡增

在维持每日新增确诊人数900多例约一个月之后，土耳其疫情出现反复，从8月4日起单日新增确诊病例数再次回到1000例以上，疫情加重趋势引发医疗工作者担忧。土卫生部防疫科学委员会成员奥兹卢6日在接受CNN土耳其语频道采访时表示，土耳其目前有近25万新冠病毒感染者和携带者，很多人是在不知情的情况下被感染的。

奥兹卢称，古尔邦节假期之后土耳其国内疫情更加严峻，需要引起重视。在世界多国疫情加剧的背景下，土疫情也呈现严重化趋势。疾病的传播速度不减反增，由假期引起的疫情链式反应的后果可能在未来一段时间里逐渐呈现。据估算，土耳其现在有超过21万无症状感染者，出现症状但仍在外出行的人数也有2万左右。因此在街上、公共交通工具、饭店、超市等各个场所，以及在家庭聚会、邻居互访、婚礼等诸多场合中，人群里存在阳性病例的可能性很高。

目前，土耳其各地的医疗承受能力还没有被击垮，重症病房还有空床位。但是如果疫情继续加重，特别是随着秋天流感季里其他需要呼吸机病人人数的增加，医疗承受能力当然存在崩溃的可能，及早认识到这一点并采取措施非常重要。奥兹卢还表示，医务人员已经连续工作了差不多半年的时间，承受着巨大压力，而且没有假期。应该及时降低医院里现存的患者数量，让医务工作者得到休息，以便他们在流感季到来时能轻装上阵。

不遵守防疫规定是疫情反复的原因。对于疫情加剧的原因，安卡拉城市医院急诊科主任、土卫生部防疫科学委员会成员埃姆雷总结说，“是人们不遵守防疫规定导致的”。他表示，政府建议人们避免聚集、保持社交距离、正确佩戴口罩，大家好像也都记住了，但是现在看到的结果让我们非常沮丧。他说，通过观察可以发现，古尔邦节期间人们并没有遵守防疫规定，这让夜以继日地与病毒做斗争的医务工作者倍感无奈。一方面，在节日期间人们在做礼拜、宰牲的时候没有做好卫生清洁，而这恰好是节日前政府对民众反复提醒的；另一方面，游客大量涌向海滩，病毒也随之迅速传播。人们在进入沙滩前排起了长队，完全无视社交距离，也几乎没有人戴口罩。人们甚至对着采访的镜头说“没事的，病毒没什么大不了”，这些都让医护人员感到担忧和难过。

医务工作者以巨大的牺牲和奉献精神工作在抗疫一线，没有假期、远离家人，已经十分疲惫了。当看到人们毫无顾忌地出门度假、没有采取任何防护措施地进行社交的时候，医疗工作者不能不感到失望和痛心。埃姆雷说，几乎可以预计，秋冬季全球病例数还会增加，而世界上没有一个国家的医疗承受能力是无限的，土耳其人民不要再有“太热了，我不想戴口罩”这样的想法了。

面对汹涌的疫情，土耳其政府感到明显压力。土耳其内政部长索伊卢日前表示：“全土耳其将进行发生疫情以来最严格的防疫检查。在集市、办公楼、公共交通、购物中心、饭店、咖啡馆等各个场所，动用政府和各界力量监督抗疫情况。”7日，土内政部宣布即日起对位于32个省份的4个隘路、37个村、39个小区和3个农田实行隔离措施，覆盖超过5万人口。自疫情以来，土全国已经有包括68个省份内的5个县、24个隘路、354个村、352个小区和53个农田实行了隔离措施，覆盖约62万人口。伊斯坦布尔市政府宣布，从8月8日起将新增一系列防疫禁令，包括禁止对即将入伍军人的送行仪式等。

（本报安卡拉8月9日电 本报驻安卡拉记者 冯源）