香港新增72例新冠肺炎确诊病例 累计确诊4079例

香港特区政府卫生署卫生防护中心9日下午介绍，截至9日零时，香港新增72例新冠肺炎确诊病例，其中本地感染病例63例、输入性病例9例。香港累计报告新冠肺炎确诊病例4079例。

卫生防护中心传染病处主任张竹君介绍，在当天新增的本地感染病例中，有24例目前找不到感染源头，有39例与此前相关感染群组有关。

香港医院管理局总行政经理(质素及标准)刘家献介绍，截至当日早上9时，过去24小时，新增4名新冠肺炎确诊病人离世，累计51人死亡；有92名确诊病人康复出院，至今累计有2847名病人出院；仍有1041名确诊病人留医，其中41人情况危殆、59人情况严重，其余病人情况稳定；香港已经启用的负压病床使用率约为64%，启用的负压病房使用率约为71%。

此外，据特区政府劳工处介绍，9日起为所有入住职业介绍所住宿设施的外籍家庭佣工安排一次免费新冠病毒检测服务。(记者刘明洋)