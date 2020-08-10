美政府抗疫不力遭批“混乱” 经济衰退让多国“伤脑筋”

中新网8月9日电 美国约翰斯·霍普金斯大学最新统计数据显示，截至北京时间8月9日20时35分，全球新冠确诊病例累计超1967万例，累计死亡逾72.7万例。美国政府抗疫不力被多名专家批“混乱”；伴随疫情持续恶化，多国的医疗系统面临挑战；除疫情本身外，经济前景黯淡，也是多国政府面临的另一大难题。

混乱！美国政府抗疫不力遭批

美国新冠确诊病例累计近500万例，累计死亡逾16.2万例。目前，美国疫情重灾区依旧在南部“阳光地带”，不过正呈现出向中部发展的趋势。

当地时间8日，佛罗里达州、得克萨斯州等地单日新增新冠确诊病例持续上升。此外，当天威斯康星州单日新增确诊1165例，创下新高；伊利诺伊州当日也新增2190例确诊病例，连续第二天单日新增逾2000例。

针对美国疫情现状，美国广播公司在当地时间6日采访了5位美国疾病控制和预防中心的前主任，五人在采访中反复表示，美国目前仍深陷这场新冠疫情大流行的原因只有一个：政府忽视科学、领导层信息混乱。

其中，美国疾控中心前主任弗里登直言不讳到：“令人难以置信，自疫情暴发以来已经6个月了，联邦政府方面还不清楚谁来负责，没有抗疫方案，也没有关于新冠病毒和抗疫措施的共同数据。”

而伴随疫情持续恶化，美国普通民众的生活也正遭受巨大威胁。美媒指出，上周，全美有超过一百万人申请失业救济，这已经是该国连续第20周申请失业救济的人数超过百万。

另一方面，目前纽约州的租户驱逐禁令在8月20日将到期，一旦禁令解除，付不起房租的租客或将面临无家可归的窘境。据美国“终结无家可归联盟”的数据，纽约目前的无家可归者人数超过了9.2万名。

告急！多国医疗系统面临挑战

目前，新冠疫情正在全球持续蔓延，由此产生的医疗负担过重，也成为多国正面临的棘手问题。

据罗马尼亚政府8日公布数据称，过去24小时新增新冠确诊1350例，累计确诊逾6万例。目前，该国有7595名新冠患者在住院接受治疗。当天，罗卫生部长塔塔鲁表示，由于感染人数高居不下，全国医院处于负荷状态，他走访了多个医院，情况严重，但卫生部在积极调动资源，进行调配。

地处拉美地区的多米尼加也面临着同样的问题，截至当地时间8日，多米尼加的新冠累计确诊已近8万例，单是本周以来，该国的新增确诊就逾6000例，病例的急速增加给医疗系统带来极大负担，由于床位趋于紧张，在大圣多明各区和圣地亚哥省，当地政府不得不紧急增加重症病房床位。

在日本，截至当地时间9日下午6时30分，该国新冠累计确诊已超4.8万例。据日本厚生劳动省8日公布的数据，截至5日，日本全国新冠住院患者数为5116人，较前一周增加超千人。为此，各都道府县正在加紧增设床位，以应对如疫情进一步恶化可能导致的床位紧张问题。

困难！全球经济被疫情拖入泥沼

除医疗系统负担外，经济衰退也是多国正面临的另一难题。

目前，新加坡的新冠确诊已逾5.5万例，总理李显龙9日说，未来几个月，新加坡有“更多公司可能会倒闭，更多员工会被裁退”，新加坡人需要保持坚韧不拔。他呼吁，新加坡民众咬紧牙关，全民携手挺过困难。

而在疫情严重程度仅次于美国的巴西，不仅累计确诊已超300万例，死亡病例也已逾10万例。巴西主要金融机构预计，巴西经济2020年全年或出现大幅萎缩，此外，该国官方统计的第二季度失业率也高达13.3%，这是自2017年5月以来的最高失业率。

在一些具体行业，疫情带来的负面影响也在持续。沙特阿美石油公司9日公布的财务数据显示，第二季度利润为66亿美元，比第一季度骤降71.6%，而上半年总利润约为232亿美元，比2019年同期下降了超过6%。

在旅游业发达的希腊，虽然地方机场已重新开启，但实际入境游客数量远低于预期。希腊银行近日关于疫情影响的统计显示，1月至5月，希腊旅游收入减少了78.5%，入境游客数仅5月份就减少了97.7%。该国酒店业从业者协会主席塔西奥斯表示，游客到达率在8月上旬将继续保持在较低水平。