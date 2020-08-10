热词：滚动 妇幼　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

美政府抗疫不力遭批“混乱” 经济衰退让多国“伤脑筋”

2020年08月10日08:20 来源：中国新闻网

中新网8月9日电 美国约翰斯·霍普金斯大学最新统计数据显示，截至北京时间8月9日20时35分，全球新冠确诊病例累计超1967万例，累计死亡逾72.7万例。美国政府抗疫不力被多名专家批“混乱”；伴随疫情持续恶化，多国的医疗系统面临挑战；除疫情本身外，经济前景黯淡，也是多国政府面临的另一大难题。

混乱！美国政府抗疫不力遭批

美国新冠确诊病例累计近500万例，累计死亡逾16.2万例。目前，美国疫情重灾区依旧在南部“阳光地带”，不过正呈现出向中部发展的趋势。

当地时间8日，佛罗里达州、得克萨斯州等地单日新增新冠确诊病例持续上升。此外，当天威斯康星州单日新增确诊1165例，创下新高；伊利诺伊州当日也新增2190例确诊病例，连续第二天单日新增逾2000例。

针对美国疫情现状，美国广播公司在当地时间6日采访了5位美国疾病控制和预防中心的前主任，五人在采访中反复表示，美国目前仍深陷这场新冠疫情大流行的原因只有一个：政府忽视科学、领导层信息混乱。

其中，美国疾控中心前主任弗里登直言不讳到：“令人难以置信，自疫情暴发以来已经6个月了，联邦政府方面还不清楚谁来负责，没有抗疫方案，也没有关于新冠病毒和抗疫措施的共同数据。”

而伴随疫情持续恶化，美国普通民众的生活也正遭受巨大威胁。美媒指出，上周，全美有超过一百万人申请失业救济，这已经是该国连续第20周申请失业救济的人数超过百万。

另一方面，目前纽约州的租户驱逐禁令在8月20日将到期，一旦禁令解除，付不起房租的租客或将面临无家可归的窘境。据美国“终结无家可归联盟”的数据，纽约目前的无家可归者人数超过了9.2万名。

告急！多国医疗系统面临挑战

目前，新冠疫情正在全球持续蔓延，由此产生的医疗负担过重，也成为多国正面临的棘手问题。

据罗马尼亚政府8日公布数据称，过去24小时新增新冠确诊1350例，累计确诊逾6万例。目前，该国有7595名新冠患者在住院接受治疗。当天，罗卫生部长塔塔鲁表示，由于感染人数高居不下，全国医院处于负荷状态，他走访了多个医院，情况严重，但卫生部在积极调动资源，进行调配。

地处拉美地区的多米尼加也面临着同样的问题，截至当地时间8日，多米尼加的新冠累计确诊已近8万例，单是本周以来，该国的新增确诊就逾6000例，病例的急速增加给医疗系统带来极大负担，由于床位趋于紧张，在大圣多明各区和圣地亚哥省，当地政府不得不紧急增加重症病房床位。

在日本，截至当地时间9日下午6时30分，该国新冠累计确诊已超4.8万例。据日本厚生劳动省8日公布的数据，截至5日，日本全国新冠住院患者数为5116人，较前一周增加超千人。为此，各都道府县正在加紧增设床位，以应对如疫情进一步恶化可能导致的床位紧张问题。

困难！全球经济被疫情拖入泥沼

除医疗系统负担外，经济衰退也是多国正面临的另一难题。

目前，新加坡的新冠确诊已逾5.5万例，总理李显龙9日说，未来几个月，新加坡有“更多公司可能会倒闭，更多员工会被裁退”，新加坡人需要保持坚韧不拔。他呼吁，新加坡民众咬紧牙关，全民携手挺过困难。

而在疫情严重程度仅次于美国的巴西，不仅累计确诊已超300万例，死亡病例也已逾10万例。巴西主要金融机构预计，巴西经济2020年全年或出现大幅萎缩，此外，该国官方统计的第二季度失业率也高达13.3%，这是自2017年5月以来的最高失业率。

在一些具体行业，疫情带来的负面影响也在持续。沙特阿美石油公司9日公布的财务数据显示，第二季度利润为66亿美元，比第一季度骤降71.6%，而上半年总利润约为232亿美元，比2019年同期下降了超过6%。

在旅游业发达的希腊，虽然地方机场已重新开启，但实际入境游客数量远低于预期。希腊银行近日关于疫情影响的统计显示，1月至5月，希腊旅游收入减少了78.5%，入境游客数仅5月份就减少了97.7%。该国酒店业从业者协会主席塔西奥斯表示，游客到达率在8月上旬将继续保持在较低水平。

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn