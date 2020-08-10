乌鲁木齐：8日治愈出院确诊病例为本轮疫情以来单日最多

新闻发布会现场。马亮 摄

人民网乌鲁木齐8月9日电（萨妮娅）“昨天治愈出院确诊病例为本轮疫情以来单日最多的一天。”乌鲁木齐市卫健委主任张卫介绍，单日治愈出院的确诊病例和解除医学观察的无症状感染者总数连续第二天超过新报告感染者人数，且差值有所扩大，说明医疗救治效果明显。

乌鲁木齐市卫健委主任张卫介绍情况。马亮 摄

8月9日下午，新疆维吾尔自治区新闻办召开第二十三场新闻发布会，乌鲁木齐市卫健委主任张卫通报乌鲁木齐市新冠肺炎疫情最新情况：8日0时至24时，乌鲁木齐市报告新增新冠肺炎确诊病例15例，全部为接受集中医学观察人员，无新增无症状感染者；新增治愈出院确诊病例30例，无症状感染者解除医学观察4例。

据介绍，7月15日0时至8月8日24时，累计治愈出院确诊病例137例，无症状感染者解除医学观察71例，总数达到208例。截至8月8日24时，全市现有确诊病例622例，现有无症状感染者122例。在院治疗的确诊病例和接受医学观察的无症状感染者人数继续下降。