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新疆：疫情救治取得积极成效

已有138名患者治愈出院

2020年08月10日05:06 来源：人民网－人民日报海外版

新华社乌鲁木齐8月9日电 （记者李志浩、潘莹）新疆维吾尔自治区卫生健康委副主任顾莹苏8月9日表示，在国家专家组和自治区医护人员的努力下，目前新疆医疗救治工作取得积极成效。截至8月8日24时，已有30名重症患者转为普通型，1名危重症患者转为普通型，累计138名患者治愈出院，71名无症状感染者解除医学观察。

在新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室8月9日举行的新闻发布会上，顾莹苏表示，乌鲁木齐市疫情发生以后，在国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制指导支持下，自治区疫情防控工作指挥部统筹调度各方医疗队伍优势资源，全力开展核酸检测和医疗救治工作。

在核酸检测队伍方面：一是国务院联防联控机制先后调派湖北、四川、江苏、山东、辽宁、陕西、重庆、河南、湖南、吉林、浙江、上海等12个省市的21支检测队，携带核酸提取仪、荧光定量PCR仪、灭活孵箱及核酸检测试剂等，赴新疆帮助开展检测工作；二是协调4家第三方检测机构调集人员和设备，参与乌鲁木齐市核酸检测工作；三是抽调各地（州、市）核酸检测人员，进驻自治区7家核酸检测定点医疗机构，并在乌鲁木齐市开展采样检测工作。乌鲁木齐市核酸检测能力快速提高到每天80余万人（份）。

在医疗救治队伍方面：一是国务院联防联控机制第一时间从北京、江苏、湖北、四川、贵州、甘肃、广东、黑龙江、上海、辽宁、湖南、山东等省市调集国内一流水平、抗疫实战经验丰富的国内专家，组成医疗救治专家组驻点指导救治工作，这些专家涵盖重症、呼吸、感染、中医等多学科；二是自治区调配呼吸、重症、院感、护理、临床、心理、检验、影像等专业的优秀专家，与国家专家联合开展医疗救治工作；三是自治区疫情防控工作指挥部调集新疆医科大学各附属医院、自治区本级医疗机构和部分地（州、市）医疗机构等25家33支医疗队，共计1850人进驻定点医院；四是储备后期预备梯队，已完成个人防护培训，随时待命。

发布会上，乌鲁木齐市卫生健康委主任张卫表示，8月8日治愈出院的确诊病例为本轮疫情以来单日最多的一天。单日治愈出院的确诊病例和解除医学观察的无症状感染者总数，连续第2天超过新报告感染者的人数，且差值有所扩大，说明医疗救治效果明显。

8月8日0时至24时，新疆（含兵团）报告新增确诊病例15例，新增无症状感染者0例，均在乌鲁木齐市；新增治愈出院确诊病例30例，无症状感染者解除医学观察4例。

(责编：许晓华、李轶群)


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