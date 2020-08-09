国家卫健委：8月8日新增确诊病例23例 其中本土病例15例

人民网北京8月9日电 （许晓华）国家卫生健康委于今日发布的《截至8月8日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，8月8日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例23例，其中境外输入病例8例（广东5例，上海2例，浙江1例），本土病例15例（均在新疆）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例45例，解除医学观察的密切接触者2102人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例107例（其中重症病例1例），现有疑似病例6例。累计确诊病例2134例，累计治愈出院病例2027例，无死亡病例。

情况显示，截至8月8日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例817例（其中重症病例43例），累计治愈出院病例79168例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例84619例，现有疑似病例6例。累计追踪到密切接触者800268人，尚在医学观察的密切接触者25822人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者11例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察12例（境外输入5例）；尚在医学观察无症状感染者270例（境外输入119例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例4530例。其中，香港特别行政区4007例（出院2755例，死亡47例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区477例（出院441例，死亡7例）。