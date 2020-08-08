国家卫健委：8月7日新增确诊病例31例 其中境外输入病例6例

人民网北京8月8日电（许心怡）国家卫生健康委于今日发布的《截至8月7日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，8月7日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例31例，其中境外输入病例6例（上海2例，浙江1例，山东1例，湖北1例，广东1例），本土病例25例（均在新疆）；无新增死亡病例；新增疑似病例5例，均为境外输入病例（均在上海）。当日新增治愈出院病例35例，解除医学观察的密切接触者407人，重症病例较前一日增加6例。

境外输入现有确诊病例109例（其中重症病例1例），现有疑似病例7例。累计确诊病例2126例，累计治愈出院病例2017例，无死亡病例。

情况显示，截至8月7日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例839例（其中重症病例42例），累计治愈出院病例79123例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例84596例，现有疑似病例7例。累计追踪到密切接触者799701人，尚在医学观察的密切接触者27357人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者14例（境外输入6例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察16例（境外输入5例）；尚在医学观察无症状感染者271例（境外输入113例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例4461例。其中，香港特别行政区3938例（出院2620例，死亡47例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区477例（出院441例，死亡7例）。