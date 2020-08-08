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多地猪肉价格连续上涨 “肉盘子”能否稳住？

2020年08月08日09:06 来源：新华网

今年49岁的河北秦皇岛市民孙静每天都要到市场为一家4口人购置食材，最近她感觉到：猪肉又涨钱了。

“以前买3斤猪肉的钱，现在也就能买2斤多点。大概三个月前降到了约46元/公斤，这阵子又涨回到接近60元/公斤了。”孙静说。

家惠超市是秦皇岛市规模较大的连锁超市之一。在海港区燕山大街上的家惠超市玉峰里店，记者看到，猪肉柜台很是冷清，十几分钟时间内，只有一位顾客买了半斤肉馅。一名销售人员告诉记者，最近猪肉价格回涨，前来选购的顾客并不多，销量比往年明显减少。

记者近日在畜牧大省山东、河北调研了解到，多地猪肉价格出现上涨。山东省畜牧总站的统计数据显示，山东猪肉价格从5月底的47.18元/公斤，连续上涨至7月底的57.22元/公斤。

据农业农村部畜牧兽医局对全国500个县集贸市场的定点监测，全国猪肉平均价格从5月份第4周（采集日为5月27日）的45.98元/公斤，连续涨至7月份第5周（采集日为7月29日）的55.50元/公斤。

业内人士分析认为，本轮猪肉价格上涨主要由于消费拉动，也受到了天气变化等因素的助推。在消费方面，随着疫情防控进入常态化阶段，猪肉消费潜力加速释放。国家统计局数据显示，3月份全国餐饮收入同比下降46.8%，6月份降幅已收窄至15.2%，预计后期餐饮业猪肉消费仍将保持增长势头。

在供应方面，多地强降雨加上养殖户惜售观望，加剧了猪肉季节性供应紧张。

山东卓创资讯股份有限公司长期对大宗商品市场进行记录、观测，并与农业农村部合作研究编制了瘦肉型白条猪肉出厂价格指数。卓创资讯生猪产业分析师王凌云说，受养殖周期影响，通常夏季是一年中猪肉供应较为紧张的时期。近期，多地出现的强降雨对生猪生产及产品调运产生了不利影响，推高了局部地区猪肉价格。

“受此影响，养殖户惜售观望情绪变浓，使猪肉供应变得更加紧张。”王凌云说。

此外，农业农村部近期市场调研发现，一些突发性因素也在助推猪肉价格上涨。其中，受北京新发地新冠肺炎疫情影响，一些居民对冻猪肉消费产生疑虑，鲜猪肉市场需求增加，冻猪肉储备的市场调节作用受到限制。

多名业内人士认为，当前我国生猪产业总体供需关系仍然偏紧，但稳产保供、稳定“肉盘子”的利好因素较多。

数据显示，目前，生猪存栏和仔猪供给量已连续5个月恢复性增长，预示7月份以后可出栏的商品肥猪将逐步增加，猪肉市场供应将持续改善。

为稳定生猪生产，各级自然资源部门将保障生猪养殖用地作为土地管理重要任务，应保尽保。生猪养殖用地作为设施农用地管理，不需办理建设用地审批手续；在不占用永久基本农田前提下，允许使用一般耕地。

据介绍，随着生猪养殖支持政策落实落地，养猪规模不断扩大，生猪存栏量稳步回升。今年以来，河北省已有225家企业新建或扩建养猪场，用地用水用电等问题正一体化解决。

此外，市场行情较为乐观也带动不少养殖户继续扩大养殖规模、储备产能。河北宏都实业集团有限公司副董事长杨守文告诉记者，他们在2019年存栏1万多头、出栏不到2万头的基础上，积极扩大规模，预计今年能繁母猪数量达到1200多头，存栏、出栏量分别达到2万头和3万头，同比增加近50%。

在山东，因养殖场户补栏需求旺盛，仔猪价格从6月初的86.01元/公斤，连续七周上涨至7月底的94.95元/公斤。

据农业农村部有关负责人介绍，当前生猪生产持续恢复向好，为后期增加市场供应提供了有力支撑，下半年猪肉供应将持续改善，价格再继续大幅上涨的可能性不大。（新华社记者叶婧、郭雅茹、于文静）

(责编：许心怡、崔元苑)


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