秋已至“疫”未央 专家支招应对秋冬疫情

8月7日是农历二十四节气里的立秋，寓意由此入秋。中外多位专家已形成共识，新冠肺炎疫情在秋冬季节容易反复，因此须做好应对。

为何秋冬“疫”反复？中国疾控中心流行病学前首席科学家曾光接受中新社记者采访时，点明三个原因。

首先，尽管人们对新冠病毒尚且不够了解，但基于对呼吸道传染病的既有认知，一般都是自秋末开始持续流行至次年春末，因而同属于呼吸道传染病的新冠肺炎在秋季形成流行高峰的可能性较大；

其次，其他呼吸道传染病如流行性感冒，也将在秋季形成流行高峰，人体面临多种冲击，新冠肺炎病毒恐会“趁虚而入”；

再次，南半球的巴西、澳大利亚、新西兰等国家已出现新冠肺炎疫情叠加流感的情况，全球疫情也不容乐观，中国外防输入的压力依然繁重。

复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏6日在一档访谈节目中表示，原以为秋季疫情反弹会成为一个巨大的挑战，事实上这个挑战已提前来到。他认为有可能今年一年都处于全球疫情大蔓延状态之中。

张文宏此前还说，因病毒往往在冬季更易复制，且室内活动加剧传播风险，即使是经受住第一拨疫情冲击的北半球国家或会在今年秋冬季时面临第二拨挑战。眼下面临的最大问题是该以什么样的防疫策略来迎接挑战。

谈及应对疫情在秋冬季节可能出现的反复，受访专家归纳出三个层面的部署。

第一是个体层面。“戴口罩，勤洗手，保持社交距离。”曾光提醒，新冠肺炎、流感等呼吸道传染病主要通过飞沫传播，事实证明这些做法能有效保护自身。

鉴于疫情反弹，法国、荷兰、希腊、澳大利亚等国家的一些城市已相继强制执行“口罩令”。世界卫生组织总干事谭德塞则表示近期将发起一项“口罩动员令”，鼓励全球各地的人们发送佩戴口罩的照片。

第二是群体层面。张文宏预判新冠肺炎疫情消失有两种途径：或是全体接种疫苗，或是实现群体免疫。

新冠肺炎疫苗尚在紧锣密鼓研制过程之中，曾光建议老年人和慢性病患者不妨根据实际情况接种已有的肺炎链球菌疫苗、流感疫苗等用来加强防护。他坦言，国内流感疫苗接种率较低，在中国抗击新冠肺炎疫情取得阶段性胜利之际，“我们要看到不足，加强戒备”。

记者注意到，北京、上海、天津、深圳等地已陆续施策为重点人群免费接种流感疫苗。今年6月，北京公布的一份2020年疾病预防控制工作要点则已提出“结合秋冬季呼吸道疾病防控措施，提早部署实施流感疫苗采购与接种服务”。

第三是社会层面。中国国家卫生健康委员会副主任王贺胜近日在一场吹风会上表示，要充分发挥国务院联防联控机制作用，严格落实常态化防控要求，结合秋冬季呼吸道传染病高发的季节特点，研究制定加强秋冬季新冠肺炎疫情防控工作的具体措施。

中国国务院联防联控机制医疗救治组日前印发了《应对秋冬季新冠肺炎疫情医疗救治工作方案》，涉及发热门诊规范化建设管理、核酸检测、物资储备、人员防护等方面，要求对防控漏洞再排查、防控重点再加固、防控要求再落实。7月31日，国务院联防联控机制召开电视电话会议，强调做好秋冬季防控准备，坚决防止疫情反弹。

王贺胜认为关键还是落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的要求，包括尽快提升核酸检测能力和质量。曾光也有相同看法，他说：“检测试剂在进步，检测效率在提高，还需要加紧生产检测试剂以实现大规模应用。”

专家提醒民众不必伤“疫”悲秋。一方面，有前期已积累的经验和基础，相信能够很好地加以应对；另一方面，人们从未停止对研发抗新冠病毒药物及疫苗的探索，正如谭德塞所言：“坚持科学和团结可以共同克服新冠肺炎大流行。”(张素 郭超凯)