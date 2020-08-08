澳门新型冠状病毒应变协调中心7日表示，澳门目前暂无迫切需要进行全民病毒核酸检测。特区政府早前已推出预约系统，供市民自行预约检测，且首次检测免费，一定程度达到全民自愿检测目的，至今已有30万人免费检测。

仁伯爵综合医院医务主任罗奕龙表示，有关部门已为7类人士进行了核酸检测，包括中小学教职员工、社服机构工作人员、渔民、冷链食品从业员、街市鱼档摊贩人员、出入境管理人员和部分博彩业前线工作人员，未来还将计划为公共交通司机和餐饮业前线人员作筛检排查。

罗奕龙称，经过增加仪器设备和检验试剂，以及培训更多采样人员，目前澳门病毒核酸最大检测能力已由原来每天1.6万增加至2.3万，占澳门总人口的3.4%。

澳门特区政府旅游局公共关系处处长刘凤池表示，特区政府关注到海外留学生暑假快将结束，需赴国外升学，经协调得到航空业界的支持，现已促成3班由澳门经台北转飞伦敦的航班，2班由澳门经台北转飞法国的航班，另外，澳门航空也会提供澳门经首尔再转飞伦敦的服务。

对于粤澳何时能正常通关、内地居民“自由行”何时恢复？治安警察局公共关系处长李德辉表示，粤澳两地政府会持续沟通，逐步恢复两地居民正常通关，但会以防疫为大前提，有最新消息会及时公布。

截至8月7日，澳门已连续131天无本地病例报告，连续42天无境外输入病例报告，累计确诊病例46例，均已康复出院并已完成康复期隔离。(记者 龙土有)