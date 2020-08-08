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健康是责任 健身是任务

——写在第十二个全民健身日到来之际

本报评论员

2020年08月08日04:33 来源：人民网－人民日报

　　今天，我们迎来了第十二个全民健身日。放眼神州大地，参与健身的人们犹如一道道跃动的风景线，展现蓬勃朝气、映照美好生活。

　　没有全民健康，就没有全面小康。习近平总书记指出：“全民健身是全体人民增强体魄、健康生活的基础和保障，人民身体健康是全面建成小康社会的重要内涵，是每一个人成长和实现幸福生活的重要基础。”从“把体育锻炼作为促进青少年身心健康成长的重要方式”到“带动中国3亿多人参与冰雪运动”，从“持之以恒开展群众体育”到“倡导健康文明的生活方式”，近年来，我们坚持以人民为中心，把人民作为发展体育事业的主体，把满足人民健身需求、促进人的全面发展作为体育工作的出发点和落脚点，落实全民健身国家战略，不断提高人民健康水平。全民健身与全民健康正深度融合，有力推动着健康中国建设，筑起民族强健的基石。

　　一个健全的人既要有丰富的知识和文化内涵，还要有健康的精神和强健的身体。突如其来的新冠肺炎疫情，让人们更深刻地认识到身体健康的重要性。人民群众对健康的重视，承载着对美好生活的向往和追求。今天，“生活要小康、身体要健康”“每天锻炼一小时、健康工作每一天、幸福生活一辈子”等观念已深入人心。体育运动不断激发出“文明其精神，野蛮其体魄”的强大正能量。主动健身、科学健身已成为越来越多人们的自觉选择，全民健身正在成为全社会的共识和行动。

　　健康是责任，健身是任务。无论是对于个人、家庭还是对于国家、民族，奔跑追梦之路，都需要健康为前提。保持健康、远离疾病，不仅是对自己负责，也是对家庭负责，对社会、对国家负责，每个人都是自己健康的第一责任人。要想保持健康，就需要坚持不懈地锻炼健身，把每天从事适当的健身运动当作必须完成的任务。世界卫生组织研究发现，影响健康的因素中，行为和生活方式占比达到60%。把健康的责任落实到每个人，把健身的任务落实到每一天，推动体育成为大众生活方式，体育强国建设就有了更坚实的托举，健康中国建设就有了更有力的支撑。

　　全民健身运动的普及，也是一个国家现代化程度的重要标志。城市“十五分钟健身圈”，将体育与生活更紧密地联系在一起；体教融合、体医融合，夯实了全民健身的发展根基，拓展着全民健身的发展模式；全地域覆盖、全周期服务、全社会参与、全球化合作、全人群共享的理念，加快了全民健身公共服务体系的完善，呼应着人民群众不断增长的健身需要。全民健身事业推陈出新、更上层楼，展开了更为宏大的时代画卷。以健康为责任、以健身为任务，做自己健康的主人，是值得大力提倡的生活理念和生活方式。

　　人人共享体育，体育造福人人。动起来，投入到全民健身的潮流中去，为每个人的幸福、为民族的富强注入源源不断的活力。动起来，让我们以强健的体魄、饱满的精神、奋发的姿态去共同创造更加美好的生活，走向更加灿烂的明天！


　　《 人民日报 》（ 2020年08月08日 01 版）
(责编：许晓华、李轶群)


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