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中央网信办、教育部——

专项整治涉未成年人网课平台

2020年08月08日04:32 来源：人民网－人民日报

　　本报北京8月7日电  （记者张烁）目前，网络“云课堂”已成为广大学生疫情防控期间学习的主要渠道，但一些网站平台无视社会责任，屡屡利用网课推广网游、交友信息，甚至散布色情、暴力、诈骗信息，危害广大学生特别是未成年人身心健康，社会影响十分恶劣。为切实解决涉未成年人网课平台突出问题，维护未成年人合法权益，促进网课平台规范有序发展，中央网信办、教育部决定即日起启动为期2个月的涉未成年人网课平台专项整治。

　　此次专项整治将聚焦网民反映强烈的突出问题，在不同环节开展治理。开设未成年人网课的各类网站平台，必须切实承担信息内容管理主体责任；要对课程严格审核把关，确保导向正确；开设评论互动功能要建立信息内容“先审后发”制度；要加强网课页面周边生态管理，不得出现危害未成年人身心健康的内容；不得利用弹窗诱导点击不适宜未成年人的页面；不得推送与学习无关的广告信息；不得利用公益性质网课谋取商业利益。

　　有关负责人表示，管理部门对利用网课损害未成年人权益的不法行为采取“零容忍”态度，在专项整治期间，各地网信部门、教育行政部门将进一步加大对涉未成年人网课平台违法违规行为的执法处罚力度，按照露头就打、从严从重原则，依法处置违法违规网站平台和相关机构，为未成年人营造积极健康的网络学习环境。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月08日 06 版）
(责编：许晓华、李轶群)


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