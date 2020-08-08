当好自己健康的第一责任人

全家总动员，体验趣味十足的闯关挑战赛；与好友相约，去体育馆切磋球技；参加郊区徒步活动，边行走边欣赏沿途美景……第十二个全民健身日到来之际，各地纷纷举办形式多样的健身活动，在丰富人们日常生活的同时，也激发起人们高涨的健身热情。

健康是责任，健身是任务。长远来看，加强体育锻炼、养成积极健康的生活方式，是提高自身健康水平的不二法门。这次新冠肺炎疫情防控斗争更是让人们认识到，“上工治未病”，预防是最经济最有效的健康策略。每个人都是自身健康的第一责任人。全民健身日是一份提醒——提醒我们，身体是革命的本钱，健康是人生的财富；也是一份邀约——邀请人们培养健身习惯，锻造强健体魄，养成健康文明的生活方式。

习近平总书记深刻指出：“没有全民健康，就没有全面小康。”身体健康是立身之本，人民健康是立国之基。把运动融入日常生活，让健身成为一种习惯，推动全民健身和全民健康深度融合，我们就能让美好生活更加幸福、让健康中国充满活力。

《 人民日报 》（ 2020年08月08日 03 版）