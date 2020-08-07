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低碳未来

——低碳普惠 全民参与

2020年08月07日17:04 来源：人民网-人民健康网

7月3日，在全国低碳日之际，由张家口市生态环境局监制拍摄的《低碳未来》正式面世，该片旨在营造全社会节能降碳的浓厚氛围，动员广大群众倡导勤俭节约、绿色低碳的社会风尚。

张家口作为2022年北京冬奥会的承办城市，为切实履申办承诺，积极配合北京冬奥组委、张家口市冬奥办，认真落实奥运专区各项低碳管理目标，积极推行“碳普惠”制，倡议广大市民助力“绿色家园、绿色冬奥”建设。

低碳普惠倡议

我一直在想象，低碳的世界将会是怎样的？我一直在憧憬低碳将如何改变我们的生活。

一座绿色冬奥城市、一个低碳发展梦想，共同推进低碳建筑、低碳交通、低碳能源、低碳产业，你和我应该做些什么？

践行低碳生活，从这里出发，寻求人类低碳梦想的答案：低碳生活从绿色出行开始，选乘公共交通，高铁直达，沿途的风景陪伴着你舒适到站；小镇内的摆渡巴士带你到达各个区域，便利你的旅游生活；利用微信小程序记录低碳行动获得碳积分，正式成为低碳家族的一员；在住宿时，设定科学的空调温度是空调处于经济、环保的运行状态；如果不需要换洗布草和毛巾等用品，可将挂有低碳普惠标志的挂环放置在床铺；在旅游过程中，注意垃圾分类，减少使用塑料袋等环保行为，都将为你的低碳账户赢得积分。

你所累积的碳积分可以在小镇店铺使用，每次消费前出示积分即可获得优惠，因为环境节省的资源，同时也为自己减少了消费开销。此外，你还可以上传自己在太舞小镇或张家口的低碳环保故事，也用看积分进行抽奖，赢取惊喜礼品！

身处2022年冬奥会的主办地，你也可以将碳积分捐献给冬奥会，献上自己的寄语祝福，与全球小伙伴共同期待那一天的到来。

我们理想中的低碳生活正在这里生根发芽，越来越多的伙伴与我们分享低碳故事，共同畅想绿色世界。

不管是学习还是工作，低碳正在改变我们的日常生活，也终将改变人类的存在方式。我们在接近着，关乎未来的美好梦想。未来，我们来了！

(责编：刘卿、孙博洋)


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