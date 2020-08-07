8月6日新疆（含兵团）新增新冠肺炎确诊病例26例、无症状感染者10例
人民网乌鲁木齐8月7日电 据新疆维吾尔自治区卫生健康委最新通报，8月6日0时至24时，新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）报告新增新冠肺炎确诊病例26例，新增无症状感染者10例，均在乌鲁木齐市；新增治愈出院确诊病例20例，均为乌鲁木齐市病例；无症状感染者解除医学观察12例（乌鲁木齐市11例、兵团1例）。
截至8月6日24时，新疆（含兵团）现有确诊病例643例（危重症9例、重症19例），其中乌鲁木齐市640例、喀什地区1例（乌鲁木齐市疫情关联病例）、昌吉州1例（乌鲁木齐市输入）、兵团1例；现有无症状感染者128例，其中乌鲁木齐市127例、昌吉州1例（乌鲁木齐市输入）；尚有19546人正在接受医学观察。
7月15日0时至8月6日24时，累计治愈出院确诊病例80例，无症状感染者解除医学观察58例。
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