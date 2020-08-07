辽宁支援大连医疗队伍首批返程

8月6日，全省支援大连的16支核酸应急检测支援队伍167人，流行病学调查、消毒消杀等专业骨干72人圆满完成各项预定任务后，首批自大连返程。

疫情就是命令，防控就是责任。7月22日，大连市发生新冠肺炎聚集性疫情后，省委、省政府高度重视、有力组织，精准施策、迅速处置，统筹调动全省资源，举全省之力支援大连。我省快速动员16支核酸应急检测支援队伍，2批次流行病学调查、消毒消杀骨干支援大连市疫情防控工作，全省疫情防控应急队伍第一次投入大规模实战。

在国家卫健委专家组指导下，16支队伍携带32套检测设备和近10万人份试剂，累计完成超过60万人份样本检测任务，实现了零差错；10合1混采检测技术、深入流调溯源、集中救治等防控措施经受了实践检验，防控成果初步显现，打造了疫情防控的“辽宁模式”。

返程前，省委常委、大连市委书记谭作钧，副省长卢柯，大连市市长陈绍旺等省及大连市领导欢送全省支援大连医疗队，感谢363名医疗专业技术骨干闻令而动、不畏艰险、连续征战，和大连人民携手抗击疫情，为大连市疫情防控工作作出突出贡献。（杨少明）