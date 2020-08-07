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国家卫健委：8月6日新增确诊病例37例 其中本土病例新疆26例、北京1例

2020年08月07日08:43 来源：人民网-人民健康网

人民网北京8月7日电（董童）国家卫生健康委于今日发布的《截至8月6日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，8月6日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例37例，其中境外输入病例10例（上海7例，辽宁1例，江苏1例，四川1例），本土病例27例（新疆26例，北京1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。当日新增治愈出院病例31例，解除医学观察的密切接触者313人，重症病例较前一日增加2例。

境外输入现有确诊病例106例（其中重症病例1例），现有疑似病例3例。累计确诊病例2120例，累计治愈出院病例2014例，无死亡病例。

情况显示，截至8月6日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例843例（其中重症病例36例），累计治愈出院病例79088例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例84565例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者798436人，尚在医学观察的密切接触者26499人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者14例（境外输入4例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察23例（境外输入9例）；尚在医学观察无症状感染者273例（境外输入112例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例4372例。其中，香港特别行政区3849例（出院2458例，死亡46例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区477例（出院441例，死亡7例）。

(责编：董童、杨迪)


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