构筑全民抗疫时代记忆

白衣执甲的最美逆行者，眼神中透露着坚毅；闻令而动的人民子弟兵，快速集结驰援抗疫一线；火神山、雷神山医院的建设者，用火热的干劲创造举世瞩目的“中国速度”……8月1日，“众志成城——抗疫主题美术作品展”在中国国家博物馆亮相。近200件（套）美术作品，生动记录了抗击新冠肺炎疫情的中国行动，构筑起中国人民万众一心抗击疫情的时代记忆，展现出中国在突发重大公共卫生事件面前的大国担当。

再现抗疫瞬间

8月5日上午，记者前往中国国家博物馆观展。按顺序参观，近200件（套）展品尽收眼底，再现了中国人民抗击疫情的感人瞬间。

中国画《众志成城战疫情》、书法《白衣天使》、儿童画《武汉不孤单》等作品逐一陈列。展品形式多样，涵盖了国画、油画、版画、水彩画、宣传画、连环画、雕塑、书法、篆刻及工艺美术。创作内容以表现病患救治场景和疫情防控工作为主，兼及人民生活保障、复工复产、对外医疗援助等方面。

新冠肺炎疫情发生以来，中国美术家协会向全国美术界发出征集令，共收到来自全国各地不同形式的美术作品7万多件。此次展出的美术作品，就是从这7万多件中筛选出来。而展出的书法、篆刻（印屏）作品，则是由中国国家博物馆与中国书法家协会共同组织，邀请当代知名书法、篆刻艺术家进行的专门创作。

中国国家博物馆副馆长刘万鸣告诉记者，自今年疫情发生以来，中国国家博物馆就开始筹备这个抗疫主题美术作品展。“在征稿过程中，我们感受到了中国艺术家的团结和凝聚力，大家的创作热情非常高。”刘万鸣说，抗疫是全民参与的，因此展览单独辟出第三部分“抗疫·全国群众在行动”，以展示普通群众美术爱好者的创作。

创作源于感动

“刚进展厅的那幅钟南山爷爷画像，让我印象深刻。他的眼泪，非常感动我。”在深圳读初中的小葛说。当天，她和父母一起来中国国家博物馆参观。抗疫主题展又把他们的思绪带回了年初的特殊时刻。

小葛所说的画作，正是艺术家冯少协的油画《中国共产党党员——钟南山》。这是今年3月，冯少协用半个月时间完成的巨幅人物肖像。“创作这幅作品，我自己就哭了几次。”冯少协告诉记者，作品更体现出一个中国共产党党员敢于担当、勇于尽责的政治品格。从人物坚毅眼神中流出的眼泪进一步深化了这个主题。这眼泪是为国家安危而流、为民众安危而流、也为无数无名英雄奋战在一线的勇敢与坚强而流。

在大型群雕《冬去春来》前面，许多观众长时间地驻足，用相机定格每一个人物形象。在这件作品中，很多人看到了抗疫中的自己：戴着口罩忙碌的快递小哥、搬运物资的志愿者、拿着喇叭宣传防疫知识的社区工作者……一个个普通人成了作品的主角。这件长10米、高近3米的雕塑，由四川美术学院师生共同完成，生动塑造了20多个抗疫人物形象。主创者之一、四川美术学院副院长焦兴涛说：“在这次疫情中，每个平凡人都是英雄。我们希望能全景式地呈现全民抗疫这个主题，传达出‘没有一个冬天不会过去，没有一个春天不会到来’的信念。”

展览引发共鸣

展览开幕当天，“近200件抗疫作品亮相国博”的话题冲上微博话题热搜榜，引发网友热议。“不论过去多久，再次看到这些场景，还是会热泪盈眶。”“难忘的2020，致敬英雄们！”“记录每一个感人的故事。”网友们纷纷留言点赞。

小葛的父亲告诉记者，自己和孩子都是湖北籍，看到这个展览格外感动。“我们虽然没有在一线，但是也在参与抗疫。”葛先生表示，从这些作品中，又一次感受到中国人民的团结和中国速度的惊人。

自展览开幕以来，观众观展的热情高涨。刘万鸣表示，展览关注度高在意料之中，“这个展览不仅仅是一个艺术展，它与疫情相关，反映了时代的精神。”