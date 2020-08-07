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脱贫摘帽是新生活新奋斗起点

——凝聚脱贫攻坚的精气神⑤

桂从路

2020年08月07日08:32 来源：人民网－人民日报

通过脱贫摘帽后的“接力跑”，许多地方跑出了乡村振兴的“加速度”，让老百姓的日子越过越红火

坚持以人民为中心，彰显“让人民过上好日子”的价值追求，自觉把增进民生福祉作为发展的根本目的，这不是阶段性的工作要求，而是我们一以贯之的使命担当

依靠外出务工和发展乡村旅游、种养殖业，云南省临沧市邦佑村2018年实现整村脱贫，但3位扶贫工作队员仍常驻村里，帮助大家解决大事小情。在云南省贡山县，“一越跨千年”的独龙族整族脱贫后，当地在夯实巩固脱贫攻坚成果的基础上，狠抓生态农业、旅游产业、生态保护等六大行动，推动经济社会发展取得新成就。通过脱贫摘帽后的“接力跑”，许多地方跑出了乡村振兴的“加速度”，让老百姓的日子越过越红火。

习近平总书记指出：“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。”“终点”与“起点”，蕴含辩证思维，体现了我们党造福人民的不懈追求，彰显了接续奋斗、久久为功的境界。当前，我国区域性整体贫困基本得到解决，脱贫攻坚取得决定性成就。沉甸甸的实绩，坚定了我们全面建成小康社会的信心，为实现乡村振兴奠定坚实基础。新起点意味着新使命、新要求、新作为。面向未来，怎样推动减贫战略和工作体系平稳转型，建立长短结合、标本兼治的体制机制？如何做好乡村振兴这篇大文章，推动乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴？回答好这些新考题，关键在于下定决心，以坚定不移的意志开拓进取，竭尽全力为人民谋幸福。

从2000多年前的《诗经》开始，“小康”就成为丰衣足食、安居乐业的代名词，承载着中华民族的美好愿望。我们对小康的认识与追寻，历经时间的洗礼，一步步让梦想照进现实。从“能吃饱肚子”到“吃‘净颗子’”，再到“想吃细粮就吃细粮，还能经常吃肉”，陕北黄土高原上老百姓对幸福生活的朴素憧憬，映照着几代人筚路蓝缕的奋斗足迹。从解决温饱问题到彻底摆脱贫困，从总体小康到全面小康，改革开放以来，正是因为咬定小康这个目标不放松，我们不断深化对小康社会的认识，不断丰富小康社会的内涵，激发了打赢脱贫攻坚战的决心意志。

历史性地解决绝对贫困问题，足以彪炳史册。但也应清醒看到，返贫致贫的因素还会存在，相对贫困还会存在。唯有不舍寸功，才能善作善成。据各地初步摸底，已脱贫人口中有近200万人存在返贫风险，边缘人口中还有近300万人存在致贫风险。特别是当前叠加新冠肺炎疫情的冲击和洪涝地质灾害的影响，部分贫困群众生产生活困难可能增多，巩固脱贫成果难度更大、要求更高。因此，既要立足当下补短板、强弱项，切实做到摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管，又要着眼长远，激发欠发达地区和农村低收入人口发展的内生动力。这些目标任务没有哪一项是轻轻松松就能完成的，仰赖于更大的力度、更强的决心、更有力的举措。

站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，应充分认识到奋斗的连续性。砥砺决心，就要咬定青山不放松，一锤接着一锤敲。坚持以人民为中心，彰显“让人民过上好日子”的价值追求，自觉把增进民生福祉作为发展的根本目的，这不是阶段性的工作要求，而是我们一以贯之的使命担当。今天，人民群众期盼更好的教育、更稳定的工作、更满意的收入、更可靠的社会保障、更高水平的医疗卫生服务、更舒适的居住条件、更优美的环境……面对人民日益增长的美好生活需要，我们不能有丝毫骄傲自满的念头，更不能有“喘口气、歇歇脚”的想法。目标不变、靶心不移、脚步不停，百尺竿头、更进一步，才能不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

党的十九大报告擘画了未来发展蓝图，提出全面建成小康社会后，“乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军”。坚定决心不松劲，精神抖擞向前进，立志书写更新更美的篇章，中国人民必将在实现中华民族伟大复兴的历史进程中，创造更加辉煌灿烂的业绩。

（本系列评论到此结束）

《 人民日报 》（ 2020年08月07日 05 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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