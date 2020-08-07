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生态好了，发展路宽了

陈  婕

2020年08月07日08:31 来源：人民网－人民日报

政府积极引导，在发展中保护，在保护中发展，守好绿水青山，依然能掘金挖银

车行绿道，有着“桃花源”美誉的浙江龙泉市岩樟乡渐入眼帘。一路绿树环绕，水流潺潺，花香四溢。

岩樟森林覆盖率高，水质好，是龙泉城区的饮用水水源保护地。为保持最原始的自然风貌和生态景观，这里不允许发展工业、开设农家乐，竹林禁用除草剂……

生态好了，如何将生态优势转化为发展优势，既让下游喝上“放心水”，又保障上游吃上“安心饭”，成了生态县“成长的烦恼”。

俗话说，靠山吃山，靠水吃水。但要在“山”“水”上做文章，决不能再走老路子。了解到当地村民原来种植的猕猴桃因海拔高而产量低、销售不畅的情况后，我们建议从四川等地引进红阳、徐香等猕猴桃品种，并采用人工除草、物理杀虫的方法。这样虽然工作量大了，但猕猴桃口感好、甜度佳，价格虽高，在市场上仍有竞争力。

猕猴桃种植的成功，让许多老乡看到了希望，一些外出打工者纷纷返乡，发展绿色无公害果蔬基地和中蜂养殖，荒废的山田又飘起了花香果香。坑源底村村民廖启秀告诉我，“留在村里，一年有将近3万元的收入，还可以照顾家中的老人，日子过得安稳踏实。”

“随着人口迁出，山田逐渐荒废，如何合理利用？”猕猴桃种植基地负责人邱连有说，5年前他就开始探索新产业，但不太顺利。我们建议在基地套种茄子，解决了改良品种期间贫困户的收入问题。

岩樟漫山遍野生长着野放茶，村民邱丁长和叶光明牵头组建起岩樟正源茶业专业合作社，发展茶产业。规模大了，难题也来了。从种植、加工到市场推广，合作社缺乏经验，于是，我们又联系市里的科技特派员为他们制定种茶指南。丽水学院商学院党支部去年开始帮扶做精做强茶产业，师生们结合当地特有的红色文化内涵，打造特色生态茶。

岩樟茶知名度越来越高，销量逐年增加，合作社负责人詹晓君很开心，“多亏了大家帮忙，今年，我们新增了一条生产线，产量将达到5000多斤。”

生态保护与经济发展并不是非此即彼的两难选择。政府积极引导，在发展中保护，在保护中发展，守好绿水青山，依然能掘金挖银，将叶子变成票子，活树变成活钱，形成良性循环。生态变好了，发展的路子也就宽了。

（作者为浙江龙泉市治水办副主任、岩樟乡副乡长）  

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《 人民日报 》（ 2020年08月07日 11 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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