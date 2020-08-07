云南55个安置点将获奖补

本报昆明8月6日电 （记者叶传增）云南省发展改革委日前会同省财政厅、省扶贫办，按照“县级申报、州级审核、省级评定”方式，委托省政府投资项目评审中心组织专家组，对标《云南省易地扶贫搬迁安置点奖补评分细则》，对各州（市）申报的易地扶贫搬迁安置点进行评审，评定出云南省2020年度易地扶贫搬迁以奖代补安置点55个。

其中30个安置规模200—699人的安置点，奖补资金50万元/个；15个安置规模700—1999人的安置点奖补资金100万元/个；10个安置规模2000人以上的安置点奖补资金200万元/个。

为了高质量实施好易地扶贫搬迁，云南省发展改革委、省财政厅、省扶贫办于2019年8月印发了《云南省易地扶贫搬迁安置点实施以奖代补的工作方案》，对属于全国“十三五”易地扶贫搬迁规划任务，且安置建档立卡贫困人口在200人以上的集中安置点以奖代补。2019年至2023年，云南省财政每年统筹预算安排财政专项扶贫资金等5000万元，连续安排5年。奖补标准按照建档立卡贫困人口搬迁规模大小，实行分类奖补。

《 人民日报 》（ 2020年08月07日 10 版）