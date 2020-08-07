热词：滚动 妇幼　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

为高质量实施易地扶贫搬迁

云南55个安置点将获奖补

2020年08月07日08:31 来源：人民网－人民日报

本报昆明8月6日电  （记者叶传增）云南省发展改革委日前会同省财政厅、省扶贫办，按照“县级申报、州级审核、省级评定”方式，委托省政府投资项目评审中心组织专家组，对标《云南省易地扶贫搬迁安置点奖补评分细则》，对各州（市）申报的易地扶贫搬迁安置点进行评审，评定出云南省2020年度易地扶贫搬迁以奖代补安置点55个。

其中30个安置规模200—699人的安置点，奖补资金50万元/个；15个安置规模700—1999人的安置点奖补资金100万元/个；10个安置规模2000人以上的安置点奖补资金200万元/个。

为了高质量实施好易地扶贫搬迁，云南省发展改革委、省财政厅、省扶贫办于2019年8月印发了《云南省易地扶贫搬迁安置点实施以奖代补的工作方案》，对属于全国“十三五”易地扶贫搬迁规划任务，且安置建档立卡贫困人口在200人以上的集中安置点以奖代补。2019年至2023年，云南省财政每年统筹预算安排财政专项扶贫资金等5000万元，连续安排5年。奖补标准按照建档立卡贫困人口搬迁规模大小，实行分类奖补。

《 人民日报 》（ 2020年08月07日 10 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn