从民生指标国际比较看全面建成小康社会成就

本世纪初我国人民生活在总体上达到小康水平后，党中央提出全面建设小康社会的目标，党的十八大进一步提出到2020年全面建成小康社会的新要求和新愿景。“小康社会”作为具有中国特色的发展概念，其所蕴含的民生发展目标具备国际可比性。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，出台实施了一系列惠民政策措施，衡量我国小康社会建设的指标明显改善，主要民生指标达到或超过中等偏上收入国家平均水平，全面建成小康社会取得历史性成就。

人均国民总收入不断迈上新台阶，总体上达到中等偏上收入国家水平。本世纪以来，我国经济持续保持较快增长，2019年，国内生产总值接近100万亿元，稳居世界第二大经济体。在经济总量大幅提高的同时，人均国民总收入（GNI）也不断提升。2000年，我国人均GNI只有940美元，属于世界银行根据人均GNI划分的中等偏下收入国家行列；2010年，我国人均GNI达到4340美元，首次达到中等偏上收入国家标准；2019年，我国人均GNI进一步上升至10410美元，首次突破1万美元大关，高于中等偏上收入国家9074美元的平均水平。世界排名位次明显提升。2000年，在世界银行公布人均GNI数据的207个国家和地区中，我国排名仅为第141位；2019年，在公布数据的192个国家和地区中，我国上升至第七十一位，较2000年提高70位。

人类发展指数逐年提高，迈向“高人类发展水平”行列。人类发展指数（HDI）由联合国开发计划署编制，通过出生时预期寿命、教育水平和收入水平三大类指标反映居民生活质量的综合发展状况。2000年，我国人类发展指数为0.591，低于0.641的世界平均水平，在公布人类发展指数的174个国家和地区中，排名第111位；2018年，我国人类发展指数上升至0.758，在公布人类发展指数的189个国家和地区中，排名第八十五位，较2000年提高26位，是同期排名提升幅度最大的国家之一，并成为1990年引入该指数以来，世界上唯一一个从“低人类发展水平”跃升到“高人类发展水平”的国家。

恩格尔系数明显下降，人民生活水平显著提高。2019年，我国居民恩格尔系数为28.2%，连续八年下降，已达到联合国20%—30%的富足标准。随着小康社会建设不断推进，我国居民物质生活水平持续改善。主要耐用消费品拥有量明显提高。2019年，全国居民每百户洗衣机、电冰箱（柜）、空调拥有量分别达到96.0台、100.9台和115.6台，每百户家用汽车拥有量达到35.3辆。农村基础设施大幅改善。2017年，我国农村享有基本饮用水服务人口比例和享有基本卫生服务人口比例分别达到86.2%和76.4%，高于85.6%和61.6%的中等收入国家平均水平；2018年，农村地区通电率达到100%，高于87.2%的中等收入国家平均水平。

国民身体素质全面增强，主要健康指标优于世界平均水平。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把人民身体健康作为全面建成小康社会的重要内涵，加快实施健康中国战略，我国国民身体素质显著增强，主要健康指标优于世界平均水平。预期寿命大幅提升。2018年，我国人均预期寿命达到76.7岁，较2000年提高5.3岁，分别比世界和中等偏上收入国家平均水平高4.1岁和1.4岁。婴儿死亡率显著降低。2018年，我国婴儿死亡率为7.4‰，较2000年降低22.7个千分点，分别比世界和中等偏上收入国家平均水平低21.5和3.4个千分点。孕产妇死亡率降至较低水平。2017年，我国孕产妇死亡率从2000年的59/10万下降到29/10万，显著低于世界211/10万和中等偏上收入国家57/10万的平均水平。

国民文化素质持续提升，基础教育普及程度达到世界中上水平。党的十八大以来，我国教育改革向纵深推进，教育事业全面发展，人民对教育获得感不断增强。预期受教育年限大幅提升。2018年，我国预期受教育年限为13.9年，高于12.7年的世界平均水平，较2000年提高4.3年，为同期提升幅度最大的国家之一。中小学教育普及率明显提高。2019年，我国九年义务教育巩固率为94.8%，义务教育普及程度达到世界高收入国家的平均水平。高中阶段毛入学率从2000年的42.8%提高到2019年的89.5%，超过中等偏上收入国家平均水平。建成世界最大规模高等教育体系。2019年，我国高等教育毛入学率从2000年的12.5%提高到51.6%，高等教育在学总规模超过4000万人，已建成世界上最大规模的高等教育体系。

信息化生活日趋普及，形成全球最大互联网市场。党的十八大以来，党中央、国务院出台网络强国、宽带中国、“互联网+”行动等一系列重大战略举措，数字经济、“三新”经济发展势头强劲，居民在享受信息化发展成果上有了更多获得感。移动电话用户规模居世界第一。2018年，我国移动电话用户数达到16.5亿户，用户规模居世界第一；每百人拥有移动电话115.5部，高于106.4部的世界平均水平。网民规模不断壮大。2017年，我国互联网普及率达到54.3%，较2000年提高52.5个百分点，高于49.7%的世界平均水平；2018年，固定宽带用户规模达到4.1亿户，较2000年的2.3万户明显增加。服务能力进一步增强。随着互联网在线购物等消费新业态的蓬勃发展，我国快递行业服务能力不断增强。2019年，我国快递业务量达到635.2亿件，自2014年首次超越美国以来连续六年保持世界第一；年人均快递使用量为45.4件，年人均快递支出535.5元，均保持较快增长。

贫困人口大幅减少，贫困发生率已低于高收入国家平均水平。按照世界银行每人每天1.9美元的国际贫困标准，2002年我国贫困发生率达到31.7%，高于25.5%的世界平均水平，是为数不多的贫困发生率超过30%的国家之一；2011年，我国贫困发生率降至7.9%，低于13.7%的世界平均水平。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央围绕脱贫攻坚作出一系列重大部署和安排，全面打响脱贫攻坚战。按照世界银行标准，2016年我国贫困发生率进一步降至0.5%，低于高收入国家平均水平。我国作为全球最早实现联合国千年发展目标中减贫目标的发展中国家，为全球减贫事业作出了重大贡献。

党的十八大以来，我国全面建成小康社会取得历史性成就，已经基本实现全面建成小康社会目标，但目前依然存在一些短板必须加快补上，疫情冲击对民生改善的影响亟待克服。我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣全面建成小康社会目标任务，聚焦短板弱项，实施精准攻坚，促进居民生活水平不断提高、生活质量不断改善，为决胜全面建成小康社会、实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗！

注：

本文主要国际比较数据来源于世界银行、联合国等国际组织。

（作者为国家统计局国际统计信息中心主任）

《 人民日报 》（ 2020年08月07日 10 版）