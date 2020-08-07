就业是民生之本。受新冠肺炎疫情冲击，我国就业压力显著加大。习近平总书记强调：“要实施好就业优先政策，根据就业形势变化调整政策力度”。只有实施好就业优先政策，全面强化稳就业举措，才能确保就业形势总体稳定。

通过稳企业努力稳定现有就业岗位。为应对新冠肺炎疫情对经济社会发展造成的冲击，各级政府部门快速行动、密切配合，坚持财政金融政策与就业政策协同联动，密集出台实施了减税降费、金融支持、援企稳岗等各类扶持政策，积极稳定企业生产经营，有序推进全面复工复产，取得积极成效。当前，要全面落实稳就业各项政策措施，进一步加大减负稳岗扩就业的力度，抓好社保费阶段性减免、失业保险稳岗返还、就业补贴等政策落地。财政、货币和投资等政策要聚力支持稳就业，大力解决中小微企业融资审批难、成本高、程序多等问题，为中小微企业恢复生产、吸纳就业提供资金便利；优先投资就业带动能力强的产业，提升投资和产业带动就业能力，稳定就业基本面。

通过发展新业态新模式积极增加新的就业。近年来，以大数据、云计算、互联网等新一代信息技术为支撑的数字经济异军突起，成为我国经济结构转型升级的一大亮点和吸纳就业的重要力量。新冠肺炎疫情虽然对线下经济造成较大冲击，但以在线消费为特征的数字经济加速发展，创造了大量就业机会。可以进一步加大5G网络、大数据中心、人工智能、工业互联网、物联网等建设力度，促进物资配送、康养健康、公共卫生等传统产业数字化转型升级，不断催生出新的就业岗位、就业方式，创造大量灵活就业机会。电商网购、在线服务等新业态在抗击疫情中发挥了重要作用，要继续出台支持政策，全面推进“互联网+”，打造数字经济新优势。

通过大规模开展职业技能培训打造高素质劳动力大军。制定更加有效的培训政策，努力打造一支高素质的劳动力大军。一是逐步建立适应劳动力市场变化的职业技能培训体系，促进经济发展从“向人口要红利”到“向人才要红利”转变。二是大力实施劳动力职业技能提升行动，将暂时未就业的农村劳动力、创业人员等群体吸纳到职业技能培训体系中，提高其就业能力。三是充分发挥税费减免和资金补贴等政策措施的激励作用，引导企业和教育培训机构开展职业技能培训，增加企业员工的职业技能储备。四是加强对刚进入劳动力市场的新劳动力在职在岗培训。五是积极为进城务工人员提供与本地城镇居民同等的公共职业培训服务，提升其人力资本水平。

做好重点群体就业工作。坚持以人民为中心的发展思想，切实解决好群众的操心事、烦心事、揪心事，就要扎实做好下岗失业人员、高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业工作。强化困难人员就业援助，动态调整认定标准，及时将受疫情影响人员纳入援助范围，帮扶残疾人、零就业家庭等困难群体就业，确保零就业家庭动态清零；为高校毕业生提供不断线的就业服务，扩大基层服务项目招聘，拓宽毕业生就业渠道，促进高校毕业生市场化社会化就业；实行农民工在就业地平等享受就业服务政策；做好退役军人安置和就业保障。

（作者单位：北京理工大学马克思主义学院）

《 人民日报 》（ 2020年08月07日 09 版）