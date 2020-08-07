重庆开展暑期儿童安全教育实践活动
守护童年，安全伴成长
本报记者 刘新吾
长江如练，青山蜿蜒。8月4日，在重庆万州区五土村，儿童之家旁人声鼎沸。火盆里，火苗升腾，黑烟阵阵。
“不要急，大家一起上！”在工作人员引导下，三年级学生瞿钰涵在母亲刘燕林协助下，手持灭火器，跟其他几名参加演练的家长和学生，一起向火盆靠拢。“嗤”的一声，只见几条“白龙”喷出，火焰熄灭。
这场暑期儿童安全教育实践活动由重庆市妇联等四部门主办，以“守护童年 安全伴成长”为主题，100余名儿童和家长、“爱心妈妈”等一起学习防溺水、防火等安全知识，并现场实操演练。
“之前不太会用灭火器，现在我学会啦！”瞿钰涵脸上洋溢着笑容。她说，很喜欢这样的活动，能学到很多安全知识。
万州区地处长江之滨。家住长江边的刘燕林担心：“正值暑假，孩子不会跑去游泳吧？”
很快，就有安全辅导员回应家长们的担忧，并对孩子们进行了游泳安全教育。课堂上，安全辅导员通过情景模拟、案例分享、互动体验等形式为大家讲授防溺水等安全知识，并现场做示范。
不只是万州，这样的儿童安全教育实践活动正在重庆各区县广泛开展。全国妇联等部门启动2020暑期儿童关爱服务活动后，重庆市妇联联合多部门，围绕“人身安全”“权益维护”“家长意识提升”“关爱队伍建设”等内容，开展暑期儿童安全专项行动，筑牢暑期儿童安全防护网。
为防止儿童溺水，重庆市妇联牵头实施暑期防溺水“七个一”专项行动，开展安全知识宣传，组织家庭安全演练；加强法治宣传教育，开展“小公民法律课堂”等宣传教育活动，提高儿童自我保护能力；注重关爱队伍建设，发动16.4万基层妇联干部和巾帼志愿者，担任孩子们的“爱心妈妈”和安全辅导员……
依托遍布城乡的妇女之家、儿童之家，重庆市常态化开展安全知识宣传、家庭安全演练、安全志愿服务等活动，目前已开展暑期安全教育实践活动5200余场次，参与的家长、儿童达66.8万人次。
《 人民日报 》（ 2020年08月07日 06 版）
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