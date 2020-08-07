东京新增确诊360例 专家：新冠疫情正在所有年龄层蔓延

中新网8月6日电 据日本放送协会(NHK)报道，日本东京都政府发布消息称，截至当地时间6日下午3时，当地新增新冠确诊病例360例，累计确诊增至14645例。

据东京都政府的消息，当地单日新增确诊病例已连续10日超过200例。同时，新增的360例确诊病例涵盖了10岁以下至80多岁的所有年龄层，其中，20多岁和30多岁的感染者占比约为64%。

报道称，东京都政府随后召开了新冠疫情分析会议，帝京大学医学部附属医院院长坂本哲也表示，目前，东京的疫情正在所有年龄层蔓延，而且感染途径也非常复杂。

坂本还指出，由于对无症状感染者和轻症患者的重视程度不足，一些患者在不经意间被感染，这也可能是疫情扩大的原因之一。

此外，鉴于疫情现状，此次会议还决定，将东京疫情警戒维持在最高级“感染正在扩大”。东京都知事小池百合子计划于6日傍晚召开发布会，报道称，届时她或将呼吁民众在盂兰盆节期间加强防疫对策。