内蒙古包头市出现一例鼠疫死亡病例 发布鼠疫防控Ⅲ级预警

中新网8月6日电 内蒙古包头市卫健委网站8月6日发布《关于发布达茂旗鼠疫疫情Ⅲ级预警的通告》(以下简称《通告》)，《通告》称，2020年8月2日，包头市接到达茂旗卫生健康委报告，达茂旗石宝镇温都不令村委苏吉新村发生一例死亡病例，判定患者为肠型鼠疫；同时发布鼠疫防控Ⅲ级预警信息：2020年8月6日起进入预警期，预警时间从本预警通报发布之日持续至2020年底。

《通告》称，2020年8月2日，包头市接到达茂旗卫生健康委报告，达茂旗石宝镇温都不令村委苏吉新村发生一例死亡病例，自治区、包头市疾控中心鼻咽拭子PCR核酸检测呈阳性，自治区综合疾控中心鼻咽拭子基因测序检测符合鼠疫目标基因序列，8月6日，市、旗两级医疗专家组依据流行病学调查资料、电话询问密接人员和实验室检测结果，会诊判定患者为肠型鼠疫，死亡原因为循环系统衰竭。

根据《自治区鼠疫控制应急预案(2020年版)》(内政办发[2020]17号)和《内蒙古自治区鼠疫疫情预警实施方案》(内鼠防应急发[2020]7号)的要求，现发布鼠疫防控Ⅲ级预警信息如下：

预警级别：Ⅲ级。2020年8月6日起进入预警期，预警时间从本预警通报发布之日持续至2020年底。

根据《自治区鼠疫控制应急预案(2020年版)》(内政办发[2020]17号)和《内蒙古自治区鼠疫疫情预警实施方案》(内鼠防应急发[2020]7号)的要求，目前相关防控措施已全部落实到位，对9名密切接触者、26名密切接触者的接触人员已按要求进行集中隔离医学观察并给予预防性用药及鼠疫核酸PCR检测，目前无发热等异常，鼠疫核酸PCR检测结果均为阴性。对死者居住地苏吉新村实行封锁隔离，划定大小隔离圈，全面开展流行病学调查，强化隔离对象健康监测，对隔离圈内所有人员进行健康监测和鼠疫核酸检测和宣传教育等工作，对死者住所及其周边农户居住场所每日进行全面消杀，并在苏吉新村及周边开展灭蚤灭鼠、环境卫生清洁整治。目前苏吉新村所有村民无发热等异常，鼠疫核酸PCR检测结果全部为阴性。

当前包头市现存在人间鼠疫疫情传播的风险，各旗县区、各部门、各单位要切实强化对鼠疫防控工作的重视，加大防控知识宣传教育力度，强化联防联控和群防群控，进一步加强鼠间疫情监测。各级医疗机构要严格落实首诊医生责任制，做好预检分诊区、发热门诊的排查管理，做好鼠疫健康码审验。其他部门要按照工作责任做好鼠疫防控工作。

专家提醒广大公众：应保持良好的个人卫生习惯，尽量避免去疫区、疫点，若出现发热、咳嗽等相关症状时要及时到指定医疗机构就诊；若怀疑自己与病例有过接触可向当地疾控部门主动申报，取得专业指导，一旦出现发热、咳嗽、淋巴结疼痛、咯血或出血等症状时应及时就医。要严格按照鼠疫防控“三不三报”的要求，外出旅游时尽量减少和野生动物接触，不私自捕猎、剥食、携带野生动物，同时做好防蚤叮咬措施，避免被蚤叮咬。野外工作人员，要提高鼠疫防范意识，加强个人防护措施。广大公众要理性认识、科学应对这次鼠疫疫情，不信谣、不传谣、不造谣。

按照国家、自治区和包头市鼠疫控制应急预案要求，包头市卫生健康委员会将根据鼠疫疫情预警分级，及时发布和调整预警信息。