热词：滚动 妇幼　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

互联网医疗防疫常态化 医联深耕慢病管理闭环进一步升级

2020年08月06日16:10 来源：人民网-人民健康网

近日，动脉网蛋壳研究院推出《2020年互联网医院报告》。报告显示，疫情期间，互联网医院运营数据大幅增长，互联网医疗服务经历了一轮广泛的用户教育和市场普及。疫情常态化防控后，政策呈现出持续鼓励行业发展的态势。受疫情影响，众多慢病患者也面临着“断医断药”困境，以医联为代表的慢病管理平台通过为慢病患者提供便捷安全的“无接触”线上医疗服务以及在慢病管理领域不断升级探索，进行精细化运营，让互联网医疗在疫情过后也得到了社会认可及价值回归，迎来行业发展新机遇。

报告指出，在多部门推动，医保支付突破的背景下，互联网医院发展成常态。截至2020年，行业内的互联网医院数量已经达到577家，有了大幅增长。并且今年以来，互联网医院的建设数量、实体医院搭建互联网医院的需求，均大幅增加，互联网医院已成为“新基建”大背景下“互联网+医疗健康”的基础设施。

在疫情期间，互联网医疗服务广度得到延伸，以在线咨询问诊为基础不断做延展，在满足防控需求的同时，线上诊疗全流程也被打通，互联网医院服务内容进一步丰富，模式得以升级，如微医推出的数字健共体，打通线上线下，重构医疗医药和医保服务流程，促进“三医联动”。在慢病管理领域，百度灵医智慧发力AI与智能硬件，以智能音箱为载体制定一体化慢病管理方案；医联则在既有慢病管理服务闭环的基础上，为医生和患者配置了医生助理、患者健康管理师等新兴平台管理力量，来进一步升级慢病管理闭环，让慢病管理更加趋于精细化运营，为慢病患者们提供线上医疗服务。

作为首批拿到互联网医院牌照，率先进行互联网医院服务模式升级的医联，早于2018年初就率先开始布局慢病管理领域，并以肝病为切入点进行互联网医院差异化运营。经过2年多的发展，医联平台已经覆盖肝病、糖尿病、HIV、肿瘤、肾病、心脑血管、儿科、精神心理、呼吸哮喘、中医等多个病种学科领域，且已构建起从患者筛查、复诊续方、送药上门、保险支付到院外健康管理的完整闭环。目前，医联平台共服务慢病管理患者人数超350万，慢病管理服务包整体复购率达75%。

为了进一步提升医生效率、患者体验以及整体的慢病管理效果，医联在上述服务闭环的基础上还进行了加强与升级。

专业医助促进医生效率提升。医联不仅为医生提供了超过100种的智能患者管理工具，通过智能审方系统、复诊用药提醒、结构化数据以及智能随访数据库等，让一位医生可管理2000名患者。在此基础上，医联还为每位医生配备专业人工医助，借助AI、大数据等技术，进一步为医生进行患者管理提效。

专业健康管理师提升患者生活质量。由于患者病情轻重不一、咨询的问题复杂程度不一，医联从患者的问题及病情角度，进行患者分级管理。同时，医联还为患者配置专业的健康管理师，对患者进行及时的用药提醒、心理和饮食上的科学调节及管理，提升患者的带病生活质量。

(责编：刘卿、孙博洋)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn