互联网医疗防疫常态化 医联深耕慢病管理闭环进一步升级

近日，动脉网蛋壳研究院推出《2020年互联网医院报告》。报告显示，疫情期间，互联网医院运营数据大幅增长，互联网医疗服务经历了一轮广泛的用户教育和市场普及。疫情常态化防控后，政策呈现出持续鼓励行业发展的态势。受疫情影响，众多慢病患者也面临着“断医断药”困境，以医联为代表的慢病管理平台通过为慢病患者提供便捷安全的“无接触”线上医疗服务以及在慢病管理领域不断升级探索，进行精细化运营，让互联网医疗在疫情过后也得到了社会认可及价值回归，迎来行业发展新机遇。

报告指出，在多部门推动，医保支付突破的背景下，互联网医院发展成常态。截至2020年，行业内的互联网医院数量已经达到577家，有了大幅增长。并且今年以来，互联网医院的建设数量、实体医院搭建互联网医院的需求，均大幅增加，互联网医院已成为“新基建”大背景下“互联网+医疗健康”的基础设施。

在疫情期间，互联网医疗服务广度得到延伸，以在线咨询问诊为基础不断做延展，在满足防控需求的同时，线上诊疗全流程也被打通，互联网医院服务内容进一步丰富，模式得以升级，如微医推出的数字健共体，打通线上线下，重构医疗医药和医保服务流程，促进“三医联动”。在慢病管理领域，百度灵医智慧发力AI与智能硬件，以智能音箱为载体制定一体化慢病管理方案；医联则在既有慢病管理服务闭环的基础上，为医生和患者配置了医生助理、患者健康管理师等新兴平台管理力量，来进一步升级慢病管理闭环，让慢病管理更加趋于精细化运营，为慢病患者们提供线上医疗服务。

作为首批拿到互联网医院牌照，率先进行互联网医院服务模式升级的医联，早于2018年初就率先开始布局慢病管理领域，并以肝病为切入点进行互联网医院差异化运营。经过2年多的发展，医联平台已经覆盖肝病、糖尿病、HIV、肿瘤、肾病、心脑血管、儿科、精神心理、呼吸哮喘、中医等多个病种学科领域，且已构建起从患者筛查、复诊续方、送药上门、保险支付到院外健康管理的完整闭环。目前，医联平台共服务慢病管理患者人数超350万，慢病管理服务包整体复购率达75%。

为了进一步提升医生效率、患者体验以及整体的慢病管理效果，医联在上述服务闭环的基础上还进行了加强与升级。

专业医助促进医生效率提升。医联不仅为医生提供了超过100种的智能患者管理工具，通过智能审方系统、复诊用药提醒、结构化数据以及智能随访数据库等，让一位医生可管理2000名患者。在此基础上，医联还为每位医生配备专业人工医助，借助AI、大数据等技术，进一步为医生进行患者管理提效。

专业健康管理师提升患者生活质量。由于患者病情轻重不一、咨询的问题复杂程度不一，医联从患者的问题及病情角度，进行患者分级管理。同时，医联还为患者配置专业的健康管理师，对患者进行及时的用药提醒、心理和饮食上的科学调节及管理，提升患者的带病生活质量。