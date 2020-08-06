严防“杀鸡取卵”，拯救濒危的松茸

【光明时评】

最近，云南松茸每公斤价格从万元跌到百元，成为舆论热议话题。相关报道称，此次松茸价格大跳水，是因为今年阴雨天较多，松茸产量高，以及出口因疫情受阻。不过，许多人有所不知的是，松茸价格陡降，还缘于滥采，并未改变其濒危的事实。松茸是我国二级濒危保护物种，近日首次被世界自然保护联盟列入世界濒危物种红色名录。在相关产地，松茸采集一直处于“杀鸡取卵”的窘境。

有着“菌中之王”美誉的松茸，是大自然给我们的馈赠。松茸不仅无法人工培育，对于生产环境的要求也非常严苛，只能在原始森林中生存，不能有任何污染，而且生长周期长达五六年。近年来，过度采伐破坏了松茸原本就非常脆弱的生存环境，导致其产量逐步减少。而“杀鸡取卵”式的滥采，更使得问题雪上加霜。许多人一味追求商业利益，不论松茸大小和成熟度一律采之。这种掠夺性开采不仅加大了野生松茸资源的消耗，而且野蛮粗放的采摘办法，还使得地下菌丝和生长环境等都受到严重的破坏，菌丝难以再次出菇，从而形成一种恶性循环。

根据中国食用菌协会的数据，2016年，全国松茸的年产量为4528.4吨，而在2015年，这个数字是5200吨，算下来，年产量递减超过6%。而根据昆明海关的统计数字，松茸大省云南2010年的松茸出口量为1203吨，而到2015年，这个数字已骤减到432吨。如果这个趋势不能得到有效控制的话，野生松茸资源将日渐枯竭。

松茸濒危，就和长江即将无鱼可吃是一样的道理，都是杀鸡取卵、竭泽而渔造成的，特别是当采菌人只能看到眼前的收益而不知可能造成的损害时。面对这样的掠夺性开采，需要更多科普宣传与引导，唤醒更多人生态保护的自觉。但更为重要的是在政策和管理层面，加大对松茸采集的约束和规范。为了治理长江流域过度捕捞，鱼类种群全面萎缩的问题，2020年1月1日起长江10年禁渔计划开始实施。此举意在为多数鱼类争取2至3个世代繁衍，缓解当前长江“无鱼”之困。长江鱼类保护的做法，对松茸、冬虫夏草等濒危资源的保护，其实也很有借鉴价值。对于此类稀缺资源，要通过政府政策、措施的支持引导，合理、有序进行开发采集，为这些物种赢得喘息之机。

具体而言，在重要松茸产区，可以考虑划出专门的地方，建立松茸保育区，严禁乱采滥伐，大力进行植被恢复，为松茸资源的保育营造良好的自然生态环境。比如对松茸“杀鸡取卵”滥采问题比较突出的地区，可以定时封山育林，同时还应建立志愿者队伍，对科学采集以及采后保护等问题进行规范和监督等。

在政策和制度上积极摸索和创新，严防“杀鸡取卵”。唯其如此，我们才能善待大自然的馈赠，实现松茸资源的持续利用，在保护物种安全的同时，让这样的人间美味，为我们世世代代所享用。

（作者：于平，系媒体评论员）