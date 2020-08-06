热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

十年禁捕是涵养长江生机的德政

2020年08月06日08:56 来源：光明日报

　　【光明论坛】

　　全长6300多公里的长江是我国第一大河，永葆长江生机活力是事关中华民族伟大复兴和永续发展的千秋大计。然而，多年来的高强度开发、粗放式利用让长江不堪重负，流域生态功能退化，接近30%的重要湖库处于富营养化状态。珍稀特有鱼类大幅衰减，经济鱼类资源濒临枯竭。

　　长江“无鱼”，何以“渔”？部分渔民采取大鱼小鱼一网打尽的方式竭泽而渔，固化“资源越捕越少，生态越捕越糟，渔民越捕越穷”的僵局。传导效应所至，位于长江生物链顶层的珍稀物种——中华鲟、长江江豚，岌岌可危，局促地栖息于狭小、备受呵护的特定水域，重返自然之路面临诸多不确定性。

　　为了保护长江渔业资源，2003年以来，长江流域实行每年3至4个月的禁渔期。每年短暂的休渔时间，可谓杯水车薪。7月1日开捕后，当年的繁殖成果很快被捕捞殆尽，鱼类种群难以繁衍壮大。

　　破解“生态脆弱与贫困互为因果”，亟须实行更长时间、更大力度的禁捕。“共抓大保护，不搞大开发。”在332个保护区于今年1月1日起率先全面禁捕基础上，2021年1月1日起，在长江干流和重要支流以及大型通江湖泊等重点水域实行10年禁捕。10年禁捕为全局计、为子孙谋，是逐步解决长江生态环境透支、渔业资源贫瘠的客观要求，是打破长江流域近30万捕捞渔民“下水无鱼、上岸无地”生计困境的有效途径。

　　“不谋全局者，不足谋一域。”渔民退捕，上岸后面临转产就业问题。从根本而言，要坚定不移保护好绿水青山这个“金饭碗”，积极探索绿水青山转化为金山银山的路径，实现生态文明建设、脱贫攻坚、乡村振兴协同推进。依托沿江沿湖水资源丰饶优势，发挥退捕渔民“熟悉水、了解渔”所长，在新的生产空间发展稻鱼综合种养、水产品养殖加工、休闲渔业，攀向更高的价值链，激活庞大国内渔业消费市场。绿水青山就是金山银山。在生态屏障意义显要的湖区库区统一开展生态保护修复，吸纳退捕渔民参与资源养护。涵养山水林田湖草自然要素，因地制宜发展生态旅游、生态农业、生态教育，在发展中保护，在保护中发展，使绿水青山源源不断产生巨大的生态效益、经济效益、社会效益。

　　中国是世界上最大的淡水养殖渔业大国。人工养殖鱼类蛋白质在一日三餐占据重要的一席之地。经过多代繁衍，人工养殖鱼类不可避免出现遗传多样性丧失、抗御风险能力弱化等问题，亟须补充优质野生亲鱼改善种群、提升活力。流经我国三级地理阶梯的长江是鱼类的天然种质资源库。每一种野生鱼类都是一把开启更多可能、更大空间的金钥匙。保护好长江野生鱼类，关乎我国水产养殖和食品安全未来。10年禁捕给长江留下休养生息的时间和空间，守护长江生物多样性基因库，为我国食品安全和绿色农业发展夯实基础。

　　民以食为天。中华儿女受惠于此，理应予以反哺。健全长江流域区际生态补偿体系，形成受益者付费、保护者得到应有回报的良好局面。加大长江流域沿江沿湖重点生态功能区财政转移支付力度，建立健全市场化生态补偿机制，开展生态产品价值实现机制试点，让参与生态保护修复的退捕渔民获得多元持续增收渠道，“百姓富”和“生态美”相得益彰，“绿水青山”和“金山银山”一起收获。

　　10年禁捕，从中华民族长远利益出发，把修复长江生态环境摆在压倒性位置，是让长江鱼类种群和生物多样性基因库休养生息的渔政，也是永葆长江生机活力的德政。

　　（作者：樊良树，系华北电力大学副教授、北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员）

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn