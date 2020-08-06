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上海新增5例境外输入性新冠肺炎确诊病例

2020年08月06日08:44 来源：中国新闻网

　　中新网8月6日电 据上海卫健委官方微博消息，8月5日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告5例境外输入性新冠肺炎确诊病例。

　　病例1—病例5均为中国籍，在阿联酋工作或生活，乘坐同一航班，8月3日自阿联酋出发，当日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

　　5例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班的密切接触者145人，均已落实集中隔离观察。

　　8月5日0—24时，无新增本地新冠肺炎确诊病例。

　　截至8月5日24时，累计报告境外输入性确诊病例415例，治愈出院392例，在院治疗23例。现有待排查的疑似病例1例。

　　截至8月5日24时，累计报告本地确诊病例342例，治愈出院335例，死亡7例。现有待排查的疑似病例0例。

　　截至8月5日24时，尚在医学观察中的无症状感染者0例。

(责编：许心怡、崔元苑)


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