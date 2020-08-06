全球70万人死于新冠！惊心数字背后，多国正对抗第二波疫情

中新网8月5日电 综合报道，据美国约翰斯·霍普金斯大学8月5日最新统计数据，全球新冠确诊病例已超1854万例，累计死亡超70万例。疫情蔓延，美官员忧到年底美国或有30万人死于新冠；与此同时，多国面临疫情二次暴发难题，如何应考压力重重。世卫官员称，目前没有“灵丹妙药”；未来还有很长的路要走。

美国确诊470余万人

预测：年底或30万人死于新冠？

在全球70万新冠死亡病例中，美国数量最多。目前美国累计确诊477余万，死亡超15.6万人。

美媒3日称，据美国疾病控制和预防中心(CDC)的一份综合预测数据，未来30天，平均每天或有千人死于新冠肺炎。美食品药品监督管理局前局长戈特利布日前则估计，全美死亡病例恐在年底达到30万例。

白宫负责应对新冠病毒的医生伯克斯没有排除这种可能性，并且说，“我们现在看到的情况与3月和4月不同。疫情正在超乎寻常地大范围蔓延。”

美国总统特朗普3日提到其政府应对疫情的工作成绩“令人惊叹”时，被美国媒体的记者浇了一盆冷水，这名记者问到“美国为何有如此多的死亡病例”。

除了死亡病例居全球首位，美国的日增确诊病例近期也都维持在数万的数量。美传染病专家福奇3日警告，如果9月的日增确诊病例数仍不能降到1万例以下，美国将处于“非常糟糕的境地”。

多国发“第二波疫情”警告

调查：疫情使工作日平均延长近50分钟

与此同时，部分国家正在面临如何应对疫情二次暴发的严峻考验。

德国此前连续一周新增确诊感染新冠病毒人数持续增加，引发担忧。德国医生协会负责人4日称，德国“已经处于第二波疫情之中”。德国总统施泰因迈尔直言，全体德国国民都肩负着避免该国再度采取“封城”的责任。

在希腊，病毒也在伺机“反扑”——本土疫情蔓延、确诊者呈年轻化，防疫形势严峻。雅典大学流行病学助理教授马吉奥基尼斯称，“如果希腊每日的新增确诊数持续超过100例，那么就可以说明我们正处于第二波疫情暴发的边缘。”

法国公共健康局最新一期周报指出，7月20日到26日这一周，法国新增确诊人数激增54%，其他多项数据也显示疫情正在重新涌动。对此，8月4日，法国科学委员会表示，2020年秋冬季“极有可能”出现第二波疫情，要求政府做好应对准备。

此外，另一项专家研究显示，随着新冠疫情发生，人们在被迫转入远程工作后，工作日平均延长了48.5分钟。同时，员工开工作会议的时间多了13%。一天内公司往来的信函比新冠疫情前增加了1.4倍。

世卫专家：估算新冠感染死亡率为0.6%

目前没有“灵丹妙药”

根据世卫最新消息，过去三个月内，全球病例数量增长到之前的五倍多，死亡病例数量是之前的三倍多。

当地时间3日，世界卫生组织的顶级流行病学家玛利亚·范·科克霍夫在发布会上表示，几项研究估算得出，新冠病毒的感染死亡率为0.6%。她表示，这个数字虽然听起来可能不多，但它是相当高的，这相当于每167个感染者中就有一人死亡，并且这比季节性流感的死亡率高6倍。她呼吁，应尽一切努力防止自己和他人感染。

面对持续上涨的确诊和死亡数字，疫苗的研发进展备受关注。目前，许多疫苗研发已处于最后阶段的临床试验，有效的疫苗问世被认为可以帮助人们预防感染。

不过，“目前没有灵丹妙药，”世卫总干事谭德塞3日在记者会上这样表示。“可能永远也不会有。”

谭德塞此前曾表示，新冠疫情是一场“百年一遇”的健康危机，其影响将持续几十年，但仍然可以控制。只要全球层面和国家层面团结起来，“未来仍然掌握在我们手中”。

在他看来，目前阻止疫情暴发，还是要归结为公共卫生和疾病控制的基础，即检测、隔离和治疗病人，追踪和隔离与病人有过接触的人，“并且所有都要做”。

世卫流行病学家玛利亚·范·科克霍夫3日也表示，尽管人们可能已经厌倦了新冠肺炎这种流行病，但仍有很长的路要走。她强调，“我们需要保持专注。我们需要保持强大。”