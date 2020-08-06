热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

德国巴伐利亚再现聚集性感染 三千人口小镇确诊398人

2020年08月06日08:41 来源：中国新闻网

继7月底两百余名季节性劳工感染新冠病毒后，德国南部巴伐利亚州市镇马明(Mamming)4日再有一间罐头工厂暴发聚集性感染，截至当晚已有166人确诊。目前，当地总确诊人数达398人。由于马明当地仅约3000人口，其所在的丁戈尔芬-兰道县县长布默德尔表示，疫情出现了“严重反弹”。

据德国“时代在线”报道，截至当地时间4日21时19分，德国累计确诊212249人、治愈193999人、死亡9319人。巴伐利亚州确诊人数在德国各州中居前，累计确诊51511人、治愈47351人、死亡2664人。

根据丁戈尔芬-兰道县官方公布的消息，暴发聚集性感染的罐头工厂员工数约为600人，目前已暂时停产。全体员工和季节性劳工已被隔离。该企业另外两处生产设施内的130名员工亦已被隔离。

在8月1-2日进行的第一轮检测中，该企业员工有43人确诊。4日公布第二轮检测结果后，确诊人数升至166人。

巴伐利亚州卫生和食品安全局派遣至当地的专家组在调查后认为，马明大规模新增确诊可能意味着疫情在当地已经暴发了一段时间，相关企业的员工正是在此期间被感染的。

布默德尔强调，当地官方仍维持原有判断，认为感染仍局限在封闭设施和特定群体中。“公众每天进行检测的结果也印证了这一点。”(记者 彭大伟)

(责编：许心怡、许晓华)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn