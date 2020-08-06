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南京老旧小区改造问需于民

充分听意见，优先保刚需

本报记者  何  聪  姚雪青

2020年08月06日08:33 来源：人民网－人民日报

沥青主路整洁平坦，路旁增设了停车位，新建的休闲广场上健身设施齐全……在南京市栖霞区尧化街道金尧山庄小区居住了20年的刘有新说，过去那个垃圾乱堆、道路坑洼的老旧小区，在改造整治后，变成了一个“全新小区”。“楼栋的门禁经过了智能化改造，安全性提高了；加装电梯后，上下楼方便了；在小区里散步，随时可以在长椅、石凳上休息，健身也轻松了。”

在居民们建议下，小区新修了养老服务中心。“占地100平方米的养老服务中心设置了多个功能室，有银龄餐厅、社区影院、老党员工作室等。提供理发、定期量血压和测血糖等助老服务，60岁以上的老年人免费享受。”尧新社区党总支书记曹飞说。

在这个1999年建成的小区，500多户居民中60岁以上老年居民超过一半，住宅设施适老化改造成为居民们的最大期待。在南京市统一部署下，该小区2017年以来按照“居住宜老、设施为老、活动便老、服务助老、和谐敬老”原则进行了适老化、宜居化改造。

2016年起，南京启动新一轮老旧小区整治。截至2019年底，累计完成整治老旧小区717个，房屋6094幢，受益群众20多万户。今年，南京市将老旧小区改造纳入民生实事项目，主城六区计划整治68个小区，建筑面积216万平方米，房屋779幢，涉及居民3万多户。

在目前正进行改造的玄武区板仓街78号小区，房前屋后的地面正在铺设草坪砖，非机动车车棚在重新规划后将加装充电桩。

“顶楼居民想要解决漏水问题，底楼居民想要维修院子，其他居民想要建设停车场及健身设施。”就在几个月前，锁金村街道城管办主任杨军应摸底居民需求得知，居民们对改造整治提出多样化个性化需求。

于是，该区在全市率先建立了“点菜下单”模式。玄武区住房保障和房产局物业管理科科长潘永祥介绍，这一模式将老旧小区整治内容分成5大项62小项，将改造内容区分基础类、提升类、拓展类，涵盖房屋整治、环境整治、配套设施建设等，优先解决民生刚需，对于其他改造项目，编制“菜单式”改造目标和价格清单，供居民“点菜”下单，鼓励居民出资参与小区改造和管理。

“小区改造前，问计于民、问需于民，在充分听取意见建议基础上完善方案，平衡多样化需求；整治建设中，建立公开透明、动态共享的信息平台，居民可随时查阅信息、咨询政策、投诉监督，责任主体及时解答，形成信息对称、充分协商、互相信任的沟通交流常态。”杨军应说，经过各方沟通协商，最终决定先解决小区外墙和楼顶防水、加装楼道灯、增加停车位等大多数居民最为关切的需求。目前改造工作开展顺利。

“老旧小区改造工作只是一个开端，在逐步解决基础条件的基础上，还要长效管理、维护整治成果。”南京市副市长邢正军说。

《 人民日报 》（ 2020年08月06日 13 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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