明年开始，我国将进入“十四五”时期，这是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年。日前召开的中央政治局会议，深刻分析“十四五”时期我国发展面临的机遇和挑战，明确提出推动“十四五”时期经济社会发展的指导思想和基本要求。

开局决定全局。要深刻认识我国社会主要矛盾发展变化带来的新特征新要求，增强机遇意识和风险意识，把握发展规律，发扬斗争精神，善于在危机中育新机、于变局中开新局，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步。

明辨大势强定力

应对挑战抓机遇

7月31日，北斗三号全球卫星导航系统正式开通，我国成为世界上第三个独立拥有全球卫星导航系统的国家。

“北斗三号建成以后，我们已经着手下一代北斗建设发展。”中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其表示，到2035年，中国将建成更加泛在、更加融合、更加智能的国家综合定位导航授时体系，进一步提升时空信息服务能力。

从无到有，从有到优。北斗三号等重大科技突破，再次印证了这样一个道理：越是面对风险挑战，越是要保持战略定力，深远谋划，推进既定部署，集中精力办好自己的事，这样才能掌握发展的主动权。

抓住机遇，应对挑战，源自对发展大势的精准把握。

站在“两个一百年”奋斗目标历史交汇点上，中央政治局会议用三个“仍然”对“十四五”时期发展大势作出精准判断：“我国发展仍然处于战略机遇期”“和平与发展仍然是时代主题”“发展不平衡不充分问题仍然突出”。

从国内看，尽管我国已进入高质量发展阶段，发展具有多方面优势和条件，但仍面临着结构性、体制性、周期性问题相互交织带来的困难。

从国际看，疫情冲击造成世界经济深度衰退，国际贸易和投资大幅萎缩，国际金融市场动荡，经济全球化遭遇逆流，一些国家保护主义和单边主义盛行。

“机遇和挑战都有新的发展变化”“统筹发展和安全”“增强机遇意识和风险意识”……应对国内外严峻复杂的形势，此次中央政治局会议的一些论述颇具深意。

湖北长江电气智能车间内，自动化流水线上一片繁忙，工人们正加班加点为公路、医院等工程项目生产智能配电设备。

“只有辩证、客观、长远地认识当前经济形势，才能趋利避害，奋勇前进。”湖北长江电气党委书记、董事长王新城说，企业对于未来发展信心很足，决心持续“跟着市场动”，由传统制造向智能制造转型升级。

把握发展规律

掌握发展主动权

4月抗疫正酣时，北京发布重磅消息：已在全市统筹划定了约132平方公里战略留白用地，并正式出台了管理办法，原则上2035年前不予启用。

对于寸土寸金的北京而言，这一举措折射的是推动经济发展的理念之变、路径之变。

面对世界百年未有之大变局，中国经济如何乘风破浪、行稳致远？在新形势下把握发展规律，摆脱传统路径依赖，对于掌握工作主动权至关重要。

针对“十四五”时期经济社会发展，中央政治局会议提出，“必须坚持和完善党领导经济社会发展的体制机制”“必须始终做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享”“必须把新发展理念贯穿发展全过程和各领域”“必须坚定不移推进改革，继续扩大开放”“必须加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，实现发展规模、速度、质量、结构、效益、安全相统一”。

中央党校（国家行政学院）马克思主义学院院长张占斌认为，这五个“必须”，是我国多年发展总结的宝贵经验。着眼于未来5年、15年甚至更长久的发展，中央对经济工作的思考和谋划一以贯之，环环相扣，这正是中国发展的制度优势所在。

发展需要在安全的环境中推进，开放必须在安全的前提下进行。

中央政治局会议多次强调“安全”的概念，明确实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，实现发展规模、速度、质量、结构、效益、安全相统一。

“可以预料，未来中国经济的发展，将更加注重‘安全’二字，这既是形势使然，亦是发展行稳致远的保证。”香港媒体发表社论说。

在加快形成新发展格局中育新机开新局

在天津市武清区，“单车生活体验馆”百客屋受到了骑行爱好者的青睐。1000多平方米的体验馆内，不仅提供自行车展示、代管等服务，还集纳了咖啡厅、浴室等配套设施。

百客屋承载着天津金轮自行车集团有限公司转战内销市场的决心。日前，金轮集团上半年业绩出炉：外贸各项指标与去年同期持平；国内销售额达到3000多万元，几乎是去年全年国内销售额的两倍。“这个成绩在企业‘大盘子’中不算什么，但对开拓国内市场来说，是很好的开始。”集团总经理杨玉峰说。

这家自行车行业龙头企业的转型探索，是中国经济在危机中育新机、于变局中开新局的一个剪影。

中央政治局会议提出，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

加快形成新发展格局，要抓住扩大内需这一战略基点，加快构建完整的内需体系。着眼于此，一系列改革已经铺展开来——

《中共中央国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》出台，对完善产权制度、形成统一开放的要素市场至关重要；科创板等资本市场改革进行了一系列制度突破，注册制试点试出了蓬勃生命力；国企改革三年行动方案呼之欲出，关键环节改革不断突破创新……

“强调以国内大循环为主体，不是要封闭起来搞发展，而是为了更好地扩大开放，更好地统筹开放与安全、增长与风险。”中国人民大学副校长刘元春说。

尽管受到疫情冲击，今年以来，中国对外开放的步伐没有放缓——

广交会首次整体搬上“云端”；《海南自由贸易港建设总体方案》正式印发；2020年中国国际服务贸易交易会即将登场；2020年版外商投资准入负面清单进一步缩减；金融市场开放“蹄疾步稳”……

风雨多经人不老，关山初度路犹长。

中国经济一路走来，在克服困难中不断发展，在应对挑战中不断壮大。新征程上，只要我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，敢于攻坚克难、勇于担当作为，坚定不移把党中央各项决策部署落到实处，就一定能抓住机遇，应对挑战，推动我国经济乘风破浪、行稳致远。

（新华社北京8月5日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月06日 01 版）