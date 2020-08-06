热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

北京海淀检察院发挥公益诉讼检察职能

净化网络生态 保护未成年人

本报记者  倪  弋

2020年08月06日08:32 来源：人民网－人民日报

你知道“呼叶子”“飞一个”“哈草”是什么意思吗？“这是网络上涉毒品音视频里常见的‘行话’”。北京市海淀区人民检察院未检部负责人杨新娥介绍说。

今年6月，海淀区检察院在办案中发现，辖区内一些经营性互联网文化单位存在传播违法涉毒品音视频的情形。“一些国外明星吸食大麻的视频被多次观看。很多涉毒品音视频讲的是吸毒者描述毒品产生的幻境，甚至是如何用原材料制毒。” 杨新娥说，通过对近3年来办理的未成年人涉毒犯罪案件进行梳理，发现很多犯罪行为都跟网络上的不良信息有关。未成年人的认知尚处于发展阶段，判断力较弱，违法涉毒品音视频又可以被轻易搜索观看，极易对未成年人造成负面影响。

“网络平台监管不严，导致涉毒品音视频在网上传播，不利于未成年人健康成长、不利于国家禁毒大局。情节严重的可能构成犯罪，应依法追究刑事责任。” 海淀区检察院副检察长潘度文说，引诱和教唆吸毒是我国法律所明文禁止的。在调查取证过程中，办案人员从部分弹幕和评论中发现，这些在互联网平台传播的视频已形成了不良引导。

对此，海淀区检察院迅速启动行政公益诉讼诉前程序，在国际禁毒日当天，发出诉前检察建议。建议网络平台行政主管部门依法对持续存在多个涉毒品音视频的违法情形进行查处，并加强对辖区内互联网文化单位传播涉毒品音视频违法情形的检查监测，及时发现、处置违法情形，同时完善发布审核、巡查、黑名单等制度。

收到检察建议书后，行政主管部门即时下发整改通知，要求涉案经营性互联网文化单位针对其平台涉毒品音视频进行全面清理整治。各大互联网平台迅速反应，截至目前共清理涉毒品音视频、文章（评论）1927条。此外，各平台均已根据情节严重程度对相关用户进行警告、禁止部分用户功能、封号等账号管理措施，并将针对相关违法内容进行持续地回查和拦截。

“今后检察机关将持续发挥未成年人保护公益诉讼检察职能，助推行政机关依法履职，全面强化对未成年人合法权益的综合司法保护，为未成年人的健康成长营造更清朗的网络空间”。最高人民检察院第九检察厅负责人表示。

《 人民日报 》（ 2020年08月06日 19 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn