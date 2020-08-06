净化网络生态 保护未成年人

你知道“呼叶子”“飞一个”“哈草”是什么意思吗？“这是网络上涉毒品音视频里常见的‘行话’”。北京市海淀区人民检察院未检部负责人杨新娥介绍说。

今年6月，海淀区检察院在办案中发现，辖区内一些经营性互联网文化单位存在传播违法涉毒品音视频的情形。“一些国外明星吸食大麻的视频被多次观看。很多涉毒品音视频讲的是吸毒者描述毒品产生的幻境，甚至是如何用原材料制毒。” 杨新娥说，通过对近3年来办理的未成年人涉毒犯罪案件进行梳理，发现很多犯罪行为都跟网络上的不良信息有关。未成年人的认知尚处于发展阶段，判断力较弱，违法涉毒品音视频又可以被轻易搜索观看，极易对未成年人造成负面影响。

“网络平台监管不严，导致涉毒品音视频在网上传播，不利于未成年人健康成长、不利于国家禁毒大局。情节严重的可能构成犯罪，应依法追究刑事责任。” 海淀区检察院副检察长潘度文说，引诱和教唆吸毒是我国法律所明文禁止的。在调查取证过程中，办案人员从部分弹幕和评论中发现，这些在互联网平台传播的视频已形成了不良引导。

对此，海淀区检察院迅速启动行政公益诉讼诉前程序，在国际禁毒日当天，发出诉前检察建议。建议网络平台行政主管部门依法对持续存在多个涉毒品音视频的违法情形进行查处，并加强对辖区内互联网文化单位传播涉毒品音视频违法情形的检查监测，及时发现、处置违法情形，同时完善发布审核、巡查、黑名单等制度。

收到检察建议书后，行政主管部门即时下发整改通知，要求涉案经营性互联网文化单位针对其平台涉毒品音视频进行全面清理整治。各大互联网平台迅速反应，截至目前共清理涉毒品音视频、文章（评论）1927条。此外，各平台均已根据情节严重程度对相关用户进行警告、禁止部分用户功能、封号等账号管理措施，并将针对相关违法内容进行持续地回查和拦截。

“今后检察机关将持续发挥未成年人保护公益诉讼检察职能，助推行政机关依法履职，全面强化对未成年人合法权益的综合司法保护，为未成年人的健康成长营造更清朗的网络空间”。最高人民检察院第九检察厅负责人表示。

《 人民日报 》（ 2020年08月06日 19 版）