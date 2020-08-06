千方百计把市场主体保护好

“要千方百计把市场主体保护好，为经济发展积蓄基本力量。”在前不久召开的企业家座谈会上，习近平总书记指出，要依法保护企业家合法权益，加强产权和知识产权保护，形成长期稳定发展预期，鼓励创新、宽容失败，营造激励企业家干事创业的浓厚氛围。

今天人们谈起民营经济，大多用“五六七八九”来概括，即贡献了50%以上的税收，60%以上的国内生产总值，70%以上的技术创新成果，80%以上的城镇劳动就业，90%以上的企业数量。然而，当前有些部门和地方在平等保护产权、平等参与市场竞争等方面还有不足，既不利于营造激励企业家干事创业的浓厚氛围，也不利于保护和激发市场主体活力。

法治是最好的营商环境。越是经济发展面临较大压力，越是要充分发挥法治保民生、固根本、稳预期、利长远的功能，为民营经济健康发展提供更加有力的法治保障。

稳定预期，首先是要保护企业家人身和财产安全。民营企业中企业家是“主心骨”，但现实中有的地方动用行政权力和刑事手段违规插手干预经济纠纷，有的地方在个别司法案件中滥用强制措施，往往因此而伤害了一家本可以健康运行的企业。有恒产者有恒心，有恒心者办恒业，依法保护企业家的人身安全和合法权益，就必须严格落实罪刑法定、疑罪从无原则，严格区分经济纠纷与经济犯罪，依法慎重适用强制措施，即使对一些民营企业历史上曾经有过的一些不规范行为，也要以发展的眼光看问题，让企业家卸下思想包袱，轻装前进。

干事创业离不开一个鼓励创新、宽容失败的法治环境。创新与风险总是相伴而行，在瞬息万变的市场竞争中要占得先机，企业需要敢于“试错”的制度保障。面对不断涌现的新技术、新产业、新业态、新商业模式，监管部门与司法机关需要更加包容审慎，最大限度减少执法司法行为对企业正常生产经营的影响。为此，要用法治筑牢企业家防范市场风险的“防火墙”，帮助企业家对制度保持预期、对市场保持底气、对事业充满信心，集中精力创新创业，进一步拓展中国经济发展的空间和潜力。

营造公平竞争环境，法治也必须大有作为。社会主义市场经济本质上是法治经济，不久前通过的民法典，更是将市场主体的平等保护摆在了突出位置。落实法治的要求，就必须打破民营企业在参与市场竞争中存在的各种各样的“卷帘门”“玻璃门”“旋转门”，在市场准入、审批许可、招投标等方面“一碗水端平”，给民营企业发展创造充足市场空间。同时，还要严肃查处权钱交易、商业贿赂等损害政商关系和营商环境的突出问题，进一步深化“放管服”改革，推出更多便民利企的政策措施，积极主动为民营企业服务。

当前由于国内外多重因素的影响，我国很多市场主体面临前所未有的压力。应当认识到这些困难是现实的，但同时这个过程也是暴露存在的法治问题、进一步倒逼完善法治环境的契机。只有把依法保护企业家合法权益落实到位，让法治成为企业家的“定心丸”，企业家才能专心创业、放心投资、安心经营，心无旁骛、长远打算，把企业做强做优，实现民营经济更大发展。

《 人民日报 》（ 2020年08月06日 19 版）