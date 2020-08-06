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中国赴黎巴嫩维和医疗分队将为贝鲁特提供医疗救助

2020年08月06日08:32 来源：人民网－人民日报

据新华社贝鲁特8月5日电  （记者李良勇）黎巴嫩首都贝鲁特港口区4日傍晚发生爆炸不久后，中国第十八批赴黎巴嫩维和医疗分队接到联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）司令部通知，将抽调其医疗力量为贝鲁特提供医疗救助。

据中国维和医疗分队介绍，接到通知后，分队抽调来自外科、内科、烧伤科、麻醉科等领域的9名医护人员组成“贝鲁特爆炸”应急医疗分队。应急分队将携带药物、耗材、防护用品等物资前往贝鲁特。现阶段，分队人员、车辆、物资已准备就绪。

中国第十八批赴黎维和医疗分队由30名官兵组成，目前正值轮换期间，其中15人已于7月28日回国。按照计划，剩余15人将于本月18日启程回国。中国第十九批赴黎维和医疗分队15人于7月28日抵达黎巴嫩，因疫情目前正在隔离中。

《 人民日报 》（ 2020年08月06日 17 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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