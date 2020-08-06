国家卫健委：8月5日新增确诊病例37例 其中本土病例新疆27例、辽宁3例

人民网北京8月6日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至8月5日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，8月5日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例37例，其中境外输入病例7例（上海5例，山东1例，陕西1例），本土病例30例（新疆27例，辽宁3例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例10例，解除医学观察的密切接触者474人，重症病例较前一日减少2例。

境外输入现有确诊病例102例（其中重症病例1例），现有疑似病例2例。累计确诊病例2110例，累计治愈出院病例2008例，无死亡病例。

情况显示，截至8月5日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例837例（其中重症病例34例），累计治愈出院病例79057例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例84528例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者795607人，尚在医学观察的密切接触者23985人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者20例（境外输入7例）；当日转为确诊病例1例（无境外输入）；当日解除医学观察9例（境外输入4例）；尚在医学观察无症状感染者282例（境外输入117例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例4276例。其中，香港特别行政区3754例（出院2314例，死亡43例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区476例（出院441例，死亡7例）。