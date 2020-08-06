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乌鲁木齐防疫物资储备充足

2020年08月06日08:28 来源：人民网－人民日报

本报乌鲁木齐8月5日电  （记者阿尔达克）记者从新疆维吾尔自治区人民政府新闻办新闻发布会上获悉：乌鲁木齐确保各类防疫物资采购到位、调配到位、投放到位、储备到位，全力以赴打赢疫情防控攻坚战。

乌鲁木齐市工业和信息化局副局长李宁介绍，乌鲁木齐开通采购绿色通道，全力扩大防疫物资采购和存储规模，截至目前，检测试剂、防护用品、医疗器械、救治药品、消杀产品等五大类防疫物资储备充足。同时，乌鲁木齐市协调本土医药企业扩大防疫物资采购渠道，持续加大市场投放力度。目前，全市24家药品零售连锁总部、1089家连锁门店、62家药品批发企业正常营业。

为做好运输服务保障，截至目前，乌鲁木齐累计调派公交车、旅游大巴车1279车次，接送2.11万人次，货车运送防疫物资219车次。

《 人民日报 》（ 2020年08月06日 02 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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