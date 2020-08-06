数据跑起来 服务更精细

贵州省贵阳市公安交通管理局，工作人员打开“云车服”机动车抵押业务服务系统，贷款金额和年限、贷款抵押和解除抵押等信息实时更新、一目了然。

“现在有了这套系统，办理业务‘零跑腿’，也让骗贷行为没了空子可钻。”从事机动车贷款业务的上海汽车集团财务有限公司贵州区域负责人黄军告诉记者。

贵阳市去年5月投入运行的“云车服”平台，连接了车辆管理所、汽车经销商、金融服务商，依托数据互联，采用电子签章，既大幅提高服务效率，也消除了同一台车重复贷款风险。迄今，平台已服务2.3万多位车主。

2015年6月，习近平总书记在贵州省贵阳市大数据应用展示中心考察时强调，面对信息化潮流，只有积极抢占制高点，才能赢得发展先机。要推动信息化和工业化深入融合，必须在信息化方面多动脑筋、多用实招。我国大数据采集和应用刚刚起步，要加强研究、加大投入，力争走在世界前列。

“数据跑起来，群众少跑腿；数据融进来，服务更精细。”贵阳市市长陈晏说，贯彻落实习近平总书记重要指示精神，贵阳近年来运用大数据技术和平台优势，创新、丰富应用场景，努力让城市管理和服务更精细更高效，为市民带来更多获得感幸福感安全感。

延伸数据触角，治理更精准

贵阳有个花果园社区，辖区面积10平方公里，常住人口加流动人口共有80万，是全市人口密度最大的社区之一。

从重庆到贵阳创业多年的雷飞群，2017年购入花果园一套住宅，打算享受安稳生活。可入住后发现：他所在的楼栋共792户，其中出租户300余户，传销窝点最多时有15个；门禁形同虚设，偷盗事件时有发生。“住进来没几天，就开始闹心。”雷飞群说。

2019年4月，贵阳深入推进花果园社区治理，将每栋楼划为一个网格，每个网格至少配备一名网格管理员、一名信息采集员，公安、工商、消防等部门人员也相应落实到网格，深度参与社区治理。同时，建立“社区大脑”大数据平台，整合、分析、研判、应用所采集到的海量数据，实现社区治理精准化。“去年信息采集员挨家上门采集30多项基础信息，做得很细致，让人心里踏实。”雷飞群说。

“信息采集员定期实地巡查、更新信息。”花果园社区综治服务中心主任梁小冬介绍，“社区大脑”一旦监测到出租房屋一人进出、多人尾随或人员高频率出入等情况，与基础信息不相匹配，就会发出预警；调度中心给网格员下达现场查验指令，若发现异常，立即上报网格警员跟进处置。

“点开微信小程序‘智慧消防’，现场上传照片就可以报警了，方便又高效。”5月上旬，观山湖区金朱东路一处在建工地发生火灾，市民杨喜立马上拍照报警。贵阳市消防“一张图”实战指挥系统接警后，自动获取报警人姓名、联系方式、高精度地址等信息，迅速调派消防力量前往处置。杨喜立回忆说，消防员5分钟后到达现场，15分钟后明火被扑灭。

“灭火分秒必争。”贵阳市消防救援支队支队长李世永介绍，使用“智慧消防”接警处警，以现场照片、实时定位替代口头描述，效率更高也更精确，还能减少口头报警时表达不清等沟通障碍。

贵阳“智慧消防”程序4月上线以来，已有效受理市民报警50余次。

优化政务服务，办事更高效

家住观山湖区金华园街道观府壹号小区的王芳，前不久足不出户就办妥了二胎生育服务证。通过街道办事处“芯灵通”便民服务系统，王芳在网上点单，“社区大脑”调度，街道计生办接单办理后，由网格员送单上门。“太方便了，第二天就送到了家，跟收快递一样。”王芳说。

金华园街道办事处党工委书记朱应川说，大数据融入社区管理和服务，让居民办事“一次都不跑”成为现实。

目前，贵阳市社会治理云平台“社会和云”已将510家各级政府工作部门、近3000家社会组织以大数据联为一体，每日接处群众诉求3000余件，实现“人在格中走，事在网上办”。

今年3月，刚从贵阳一家保险公司退休的符志民需要提取住房公积金。这事搁在以前，他得先到单位开证明，再带上身份证、退休证等资料到贵阳市政务服务大厅办理。现在，老符只需在家用手机关注市住房公积金管理中心微信公众号，录入身份证号和银行卡号，最后通过人脸识别验证，钱随即就打到了卡里，“几万元，秒到账！既快又安全。”

符志民享受到的便利，同样是因为数据“跑”起来。

2019年9月，贵阳市政务服务“一网通办”平台上线运行。该平台对市、区两级365个部门、1385个系统、14053项数据源目录进行集中存储、统一管理、共享交换，实现“材料一次提交、证明一次查验、资料反复使用”。迄今，全市已完成924个事项接入，打通21个审批业务系统。

“以前人工审批纸质材料，现在是系统联网核查。”贵阳市住房公积金管理中心项目贷款处处长梁江解释，符志民享受到的是“升级版”服务——全程网上办，经过身份证和人脸识别验证，系统自动核查通过。目前，贵阳市政务服务中心已实现100个高频率服务事项全程网上办，其中就有退休和离职住房公积金提取。

拓展应用场景，服务更智能

“嘀，请进站！”贵阳市林城西路地铁站，刷脸进站、刷脸支付的新体验让市民周女士觉得很新鲜，“比刷卡更方便，全程不用接触地铁站仪器设备。”

2019年12月，“脸行贵阳”一期项目上线试运行，首批注册用户两万名，日交易量达6000多次。“‘秒过’的背后是技术支撑。”负责项目研发运营的贵阳市信捷科技有限公司副总经理蒋鹏介绍，刷脸技术一般是从人脸选取几十个特征点，“脸行贵阳”则是选取几百个，且是三维立体的，身份认证更准更快。

“脸行贵阳”是贵阳重点打造的大数据应用场景，列入民生“十件实事”。2019年初，贵阳制定长远规划推进公共服务智能化，全市计划打造100个以上大数据重点应用场景，覆盖政用、民用、商用、基础设施等多个领域。

63岁的彭正明，家住贵阳清镇市卫城镇，最近因为咳痰喘严重，住进卫城镇中心医院。跟他以前住院不同的是，第二天医生查房时，打开了病房里的电子屏幕，出现在屏幕那端的是贵阳市第一人民医院心内科主任程昌谷、呼吸科副主任医师陈照万。

两名医生仔细看了彭正明的病历，询问了病情，嘱咐镇医院给彭正明加做心脏超声检查，采取改善肺部通气、降低肺动脉压等诊疗方式。治疗效果不错，几天后彭正明康复出院，“这个屏幕好，不出镇，就能请大医院专家看病。”

发挥作用的是“远程床旁查房诊疗系统”。2018年，贵阳市人口健康信息云平台建成投入运行，其中包括远程会诊系统，帮助解决基层医疗机构医生资源不足、不优等问题。

目前，贵阳市298家医疗卫生机构接入健康云平台，汇集全市诊疗数据19亿条，基本实现以患者为中心的业务贯通、信息互通。

《 人民日报 》（ 2020年08月06日 01 版）