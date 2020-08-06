同心抗疫，我们在一起

7月中下旬，原本趋于缓和的香港疫情骤然严峻起来。香港特区政府号召市民同心抗疫，并推出系列疫情防控措施。

内地派员支持抗疫，是香港市民之福

应香港特区政府请求，在中央统筹部署和指挥下，国家卫生健康委迅速组建“内地核酸检测支援队”和“内地方舱医院支援队”，支持特区政府抗疫。8月2日，“内地核酸检测支援队”的7名“先遣队”队员抵港。

香港各界和市民纷纷表示，国家作出相关部署，无疑是“及时雨”，可解香港燃眉之急。

香港医院管理局主席范鸿龄认为，国家派出人员到香港协助建临时医院，让病床数目快速增加，又协助做病毒检测，对香港疫情防控将起到重要作用。

香港医疗人员总工会主席潘佩璆说，目前疫情发展超出了香港本地医疗资源的承受能力，内地的支持非常及时，一定能帮助香港渡过难关。

香港工联会九龙东总干事邓家彪说，内地医护人员经历过多次疫情防控考验，无论是检测能力和水平，还是诊疗经验和专业素养都毋庸置疑。这次内地派员支持抗疫，是香港市民之福。

在网上，很多网友留言表达感动之情：“每当香港遇到困难，祖国总是对我们不离不弃”“谢谢我亲爱的祖国，我们不再惊慌”。

各部门大力支持，深度参与香港疫情防控

事实上，自疫情发生以来，国家各部门就一直在为香港疫情防控工作提供支持。

配合港府调整铁路运行安排、减少赴港航班、停发旅游签注……国家各部门大力支持、全力配合特区政府的各项抗疫措施。约2500名港人滞留湖北，香港中联办协调特区政府将5批急需药品和物资运往湖北，帮助滞留的港人。“钻石公主”号邮轮上有数百名港人，外交系统全力沟通协调，帮助特区政府包机赴日本接回他们。

疫情发生之初，国家急香港所急，确保输港物资供应，包括调配1700万个口罩支持香港；内地各供港物资基地开足马力，保证果菜奶蛋粮油等源源不断地供港。

在港中资企业全力支持、参与抗疫。除了大笔捐款，贸易公司加大采购防护用品力度，能源公司“油品不断供、商品不涨价、服务不打烊”，这些都发挥了稳定香港市场的中流砥柱作用。

7月24日，在确诊病例高企、各公立医院病床吃紧之时，特区政府启用鲤鱼门公园及度假村用作隔离设施，接收无症状或病情较稳定的病人。这个被喻为港版“火神山”的隔离检疫中心由中国建筑集团建造。中建抽调精锐力量组成项目团队，成立青年突击队，24小时不间断作业。

目前在港直接服务市民的检测机构，同样有内地企业。由华大基因开设的华升诊断中心，目前每天可检测约5000个样本。总部在广州的金域医学集团，其香港实验室也是特区政府认可的检测机构，正在调集资源支持香港，升级实验室并扩大产能。特区政府认可的凯普香港分子病理检验中心，也迅速加入检测队伍。中心负责人表示，将与本地医疗机构加强合作，“只希望能帮助市民尽快渡过难关。”

提升检测能力，加大物资保障力度

香港市民亲切地称援港的两支队伍为抗疫“国家队”。“内地核酸检测支援队”由广东省卫健委从省内20余家公立医院选派约60名临床检验技术人员组成。曾担任广东省支援武汉医疗队总指挥的余德文担任领队。

“内地方舱医院支援队”由湖北省武汉市选派6名有“方舱医院”实战经验的专家，为香港亚洲国际博览馆改建为“方舱医院”提供技术支持。武汉大学人民医院副院长、武昌方舱医院院长万军为队长。“我们将把武汉方舱医院的经验带过去。”万军表示。

余德文说，支援队与内地在港的三家检测企业合作，可在短时间内大幅提升检测能力。

追踪检测和隔离是当前香港抗疫的重点。特区政府卫生部门希望在内地支持下，大幅提升病毒检测能力，首先为四五十万名高危职业或高风险人士做检测。香港医疗界人士认为，支援队的到来为香港抵御新冠肺炎疫情增加了底气。

近日，深圳市卫健委已应香港医管局请求，紧急筹集大量医疗物资，陆续送抵香港。

曾在武汉抗疫的港商、武汉亚心总医院董事长谢俊明近日赶回香港安排协助检测。他表示，已从武汉带了5万个检测试剂来港，该院10至20名化验师也会在港府认可后，来港协助检测。

内地和香港齐心协力，一定能战胜疫情，谱写一曲同心抗疫的凯歌。

《 人民日报 》（ 2020年08月06日 06 版）