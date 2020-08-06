北京：18款口罩不合格 销售者被立案查处

本报讯（记者 王薇）昨日，北京市市场监督管理局对北京市场上销售的口罩进行了产品质量抽检结果公示，18款口罩存在质量问题，其主要问题为过滤效率、泄漏性、标识等不符合相关标准要求。ROLEVIN羅樂氏、产地日本的“PITTA”、绿荫等品牌的被抽检产品存在不合格。

在不合格产品中，商标为ROLEVIN羅樂氏，生产企业为仙桃市通达无纺布制品有限公司的一款“立体设计一次性口罩”，过滤效率、防护效果不合格；产地日本的“PITTA”牌，制造商为阿莱克斯有限公司的一款“海绵口罩（成人黑灰色）”，过滤效率、泄漏性、头带、标识均不合格；销售企业为徐州哈库纳商贸有限公司的“绿荫”牌一款“PM2.5防护口罩”，过滤效率、泄漏性、标识不合格。除此之外，一款口罩的生产厂家称其不合格产品是假冒产品；还有两款口罩发现存在质量问题后，市市场监管局未能与标称的生产企业取得联系，市市场监管局进行了风险提示，建议消费者谨慎购买标称企业的产品。

市市场监管局表示，目前，已对不合格产品的销售者依据《产品质量法》的相关规定立案查处。公示的不合格产品生产企业和有关经销单位应按照相关法律法规的要求主动采取措施，保护消费者合法权益。市民可登录北京市市场监管局官网查看不合格产品名单。