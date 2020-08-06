热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

北京：18款口罩不合格 销售者被立案查处

2020年08月06日07:32 来源：北京青年报

　　本报讯（记者 王薇）昨日，北京市市场监督管理局对北京市场上销售的口罩进行了产品质量抽检结果公示，18款口罩存在质量问题，其主要问题为过滤效率、泄漏性、标识等不符合相关标准要求。ROLEVIN羅樂氏、产地日本的“PITTA”、绿荫等品牌的被抽检产品存在不合格。

　　在不合格产品中，商标为ROLEVIN羅樂氏，生产企业为仙桃市通达无纺布制品有限公司的一款“立体设计一次性口罩”，过滤效率、防护效果不合格；产地日本的“PITTA”牌，制造商为阿莱克斯有限公司的一款“海绵口罩（成人黑灰色）”，过滤效率、泄漏性、头带、标识均不合格；销售企业为徐州哈库纳商贸有限公司的“绿荫”牌一款“PM2.5防护口罩”，过滤效率、泄漏性、标识不合格。除此之外，一款口罩的生产厂家称其不合格产品是假冒产品；还有两款口罩发现存在质量问题后，市市场监管局未能与标称的生产企业取得联系，市市场监管局进行了风险提示，建议消费者谨慎购买标称企业的产品。

　　市市场监管局表示，目前，已对不合格产品的销售者依据《产品质量法》的相关规定立案查处。公示的不合格产品生产企业和有关经销单位应按照相关法律法规的要求主动采取措施，保护消费者合法权益。市民可登录北京市市场监管局官网查看不合格产品名单。

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn